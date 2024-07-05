台灣法拍車赫見「保時捷Panamera 4」 還搭載3.3萬美元選配

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

台灣行政執行署台中分署將於7月10日舉辦法拍，其中一輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，新車價高達548萬元台幣（約16.9萬美元），為檢方破獲洗錢集團名下車輛，認定屬犯罪所得法拍，其里程僅4萬1000多公里，台中分署也說，該車有定底價、欲競標需先繳30萬元台幣（約9224.2美元）保證金。

台中分署表示，台中地檢署偵辦洗錢案，查扣李姓、黃姓被告共同所有的一輛白色保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，因認定是犯罪所得，於偵查中經當事人同事後囑託變賣法拍。

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

台中分署指出，這輛白色保時捷2021年1月出廠，里程僅4萬1000多公里，外觀維持良好，車內可乘載五人，內裝配備一應俱全，且搭載2894CC的V6雙渦輪增壓汽油引擎，最大330匹馬力、45.9公斤米最大扭力。

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

另外，依原廠提供客製化選配項目還有金屬白色烤漆、全景式天窗、主動式PASM氣壓懸載系統、跑車計時套件、跑車化排氣系統含高光澤黑色排氣尾管、21吋輪圈、智慧型免用鑰匙系統、雙前座八向電動調整座椅，以及GT跑車式方向盤等，一共高達106萬多元台幣（約3.3萬美元）的配件。

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

台中分署也說，由於這次法拍車輛價值較高，因此設有定價，為避免圍標、棄標，也有酌定保證金，當天到場想要競標民眾，需在登記時一併先繳30萬元台幣保證金，才能領取號碼牌參與喊價。

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

台中分署7月10日將法拍1輛2021年出廠的保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／台中分署提供）

這次法拍將於7月10日早上10時起，在台中市西區建國北路二段100巷16號公開拍賣 ，當天除這輛色保時捷，同步也將拍賣另一輛2006年出廠的灰色保時捷，及多輛賓士、福斯轎車，詳情可上台中分署網站查詢：https://www.tcy.moj.gov.tw/。