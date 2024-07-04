中國電動車5月在歐市占不墜 但上汽MG和比亞廸此消彼長

比亞廸Atto 3 SUV在歐洲銷售不錯。（路透）

歐洲電動車 市場普遍低迷之下，中國電動車品牌5月穩住一席之地，在整個歐洲電動車市場保持8.7%的市占率。

據研究機構Dataforce的數據，中國品牌5月占電動車銷量比率和去年大致相當，不過，整體交車量下降12%至13,390輛，略超過歐洲市場電動車11%的減幅。

2019年以來，上汽集團打出英國MG的招牌，率中國汽車製造商攻占歐洲市場。中國電動車在歐洲攻城掠地，也引發歐盟啟動補貼調查，本周會正式公布的調查結果，預料會將目前10%的關稅 稅率，最高調升為48%。

這些關稅也包括BMW的iX3 SUV 、雷諾的Dacia Spring以及特斯拉的Model 3在內在中國製造的車款。據汽車顧問公司Jato Dynamics估計，歐洲銷售的電動車中，近2/5在中國製造。

但中國品牌也無法擺脫歐洲電動車需求的低迷。根據Jato統計，MG 5月在歐洲銷量較去年同期下降34%。不過，拜Atto 3 SUV以及Seal、Dolphin和Seal U所賜，比亞迪表現不錯。