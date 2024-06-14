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比亞迪領軍擴張全球 中國車去年銷量首超美國車

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中掀電動車價格戰之際 比亞迪領軍擴張全球 中國車去年銷量首超美國車

編譯易起宇／綜合外電
研究機構Jato最新報告顯示，以比亞迪（BYD）為首的中國汽車品牌，去年銷量首次超越美國品牌。 （美聯社）
研究機構Jato最新報告顯示，以比亞迪（BYD）為首的中國汽車品牌，去年銷量首次超越美國品牌。 （美聯社）

最新研究報告顯示，中國汽車公司去年的汽車銷量首次超越美國車廠，主要受到中國車廠比亞迪（BYD）的推動，和在新興市場的成長。

CNBC報導，研究機構Jato Dynamics在13日發布報告中表示，以比亞迪為首的中國品牌去年總共售出1,340萬輛新車，超越美國品牌賣出的約1,190萬輛。日本品牌則以2,359萬輛居冠。

在銷售成長率方面，中國品牌也同樣超越美國，年增率達到23%，遠高於美國的9%。

在中國國內掀起的電動車價格戰導致價格和利潤率被壓低之際，比亞迪等中國車廠已紛紛展開全球擴張，尤其是強攻新興經濟體。Jato數據顯示，在全球需求增加之際，中國車廠去年的新車銷售有五分之一是銷往新興國家。

Jato資深分析師慕諾斯說：「2023年在新興經濟體售出的新車超過1,750萬輛，比去年在美國或歐洲的總銷量還多。」

該報告指出，中國車廠在中東、歐亞中國和非洲都搶下了相當可觀的市占率，在拉丁美洲和東南亞的市占率也有所成長。一些中國品牌也在已開發經濟體贏得市占，包括歐洲、紐澳和以色列。

據報告，除了非洲外，中國品牌在全球所有地區的銷量都成長，歐洲成長最快，主因是土耳其的蓬勃成長需求。

慕諾斯說，儘管面對中國和西方國家間日益升高的貿易敵意，以及與歐洲的衝突、高利率和高汽車價格等因素，中國品牌仍實現了如此成績。

東南亞 新興市場 電動車

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