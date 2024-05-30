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豐田汽車4月銷量與產量雙降「這車型」暫停交付是主因

編譯季晶晶／即時報導
豐田汽車裝配線由機器人焊接Prius混合動力車車殼。（路透）
豐田汽車裝配線由機器人焊接Prius混合動力車車殼。（路透）

豐田汽車周四表示，今年4月的銷量和產量不增反減，主因是Prius暫停交付，以及日本和中國市場陷入低迷，抵消了歐洲和北美車市兩位數的成長佳績。

包括子公司大發汽車和Hino Moteros在內，全球銷量較去年同期減少4.5%至835788輛。中國地區銷量下降27%，日本下降14%，即使歐洲和北美分別成長20%和16%也無濟於事。

全球產量萎縮8.8%到816601輛。

在止於3月底的上年度，豐田的產量、銷量和股價刷新歷史記錄。當期賣出1110萬輛車，營業利潤達5.4兆日圓（約343億美元），這是日企首見突破5兆日圓大關，股價飆升一倍在3月22日漲到創新高的3872日圓，但那之後至今下跌約14%。

全球汽車業轉向電池驅動的電動車，對這家全球最大汽車製造商構成挑戰。隨著電動車的人氣下滑，混合動力車重新受到歡迎，豐田加倍押注其「多路徑」策略，已推出能使用氫氣、汽油及替代燃料的原型引擎。它比傳統引擎小，但更強力，也更高效，特別適合下一代使用電池電動車製造平台的插電式混合動力車。

根據共同社報導，豐田計畫6月14日左右重新開始在國內交付Prius。該公司4月召回135000輛Prius，因該車型傳出後車門在行駛間會突然自行開啟。

豐田 電動車 日本

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