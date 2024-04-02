全球汽車業資本錯配嚴重 車商縮減EV計畫、轉聚焦這種車款

全球電動車銷售減緩反映市場遭遇兩大障礙，除了售價高不可攀外，充電站不足也阻撓電動車駛進大眾市場。（歐新社）

全球電動車 （EV）生產速度超過需求，銷售隨之減緩，迫使業者降價促銷、侵蝕利潤 。這凸顯汽車業此刻遭遇的問題：資本可能配置在錯的地方。

外媒報導，銷售減緩反映電動車市場遭遇兩大障礙：1.目前電動車售價對一般消費者高不可攀，潛在買家望而卻步；2.充電基礎設施不足。如果有朝一日電動車價格比汽油車低廉，或者充電站充足無虞，排除了這兩大路障，電動車就可望駛入大眾市場。

電動車駛進大眾市場遭遇兩大路障

令人擔心的是，如果價格久久降不下來，或充電基礎設施遲遲無法滿足需求，大多數汽車駕駛可能繼續拒開電動車。這種情境不將僅衝擊電動車產業，也將妨礙世界各國達成去碳化長期目標。

政府大可藉稅務措施鼓勵消費者買電動車，或藉加稅勸阻民眾繼續買汽油車，但汽車業者表示，用這種「掐喉嚨」手段逼消費者就範，並非良策。在法國，調高燃料稅就激起「黃背心」抗議浪潮。

轉型至電動車需要時間，布建充電站網絡並非一蹴可幾；一旦新車款推出後，價格自然會下滑。一位曾擔任英國政府電動車顧問的專家預期，未來兩年，電動車市場將蹣跚而行，需求可能要到2020年代下半段才會回升。

因此，面對目前電動車跟汽油車相比「價格較貴，性能又沒那麼好」的現實，製造商必須預先備妥因應對策，確保在轉型至電動車的過渡期間不至於因資本配置錯誤，尤其是投注鉅資開發新電動車、排擠掉推出新汽油車款的經費，而陷入「兩頭落空」的困境——消費者需求仍大的汽油車沒新車款可賣、買氣減弱的電動車又滯銷。

覺悟「資本錯配」 車廠轉而聚焦油電混合車

擴產電動車的速度快慢是關鍵，也是目前汽車業董事會紛紛研商的議題。從福特（Ford）、通用（GM）到賓利（Bentley），全球汽車製造商已紛紛縮減電動車開發計畫，轉而聚焦於油電混合車（hybrid），希望內燃機引擎車這個金母雞下蛋下久一點。

隨著電動車銷售減速，擁有Prius暢銷油電混合車的豐田 過去一年來股價勁揚，其來有自。豐田堅持油電混合車的獲利策略，曾令分析師質疑守成不知變通，以致在純電動車市場遙遙落後。但如今看來，豐田在電動車轉型期持續押寶油電混合車的策略正收割成果：無須承受鉅額的初期損失，不必面臨需求前景不明的不確定性，而且賣油電混合車比賣非油電款賺錢。

分析師警告，汽車業普遍犯了「巨大的資本配置錯誤」。展望2025年車市，看不出任何因素能使電動車需求大幅加速成長。降價是刺激買氣、提高電動車普及率的猛藥；然而，眾多車廠已因製造電動車蒙受鉅額虧損，進一步降價空間非常有限。

但若過度放慢發展電動車的腳步，可能冒著喪失競爭優勢的風險。

一位業界主管認為，如果比亞迪（BYD）和其他中國汽車公司銷售的電動車品質跟歐美車一樣好，但價格較低廉，是一回事；假如中國廠賣的車品質更優，價格也比歐美車便宜，西方電動車製造商要超車中廠，將是不可能的任務。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點