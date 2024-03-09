中國車廠打價格戰、全球需求趨緩 電動車市況停看聽

圖為中國車企比亞迪的出海船隊。（新華社）

電動車 廠比亞迪（BYD）發動價格戰，中國品牌車廠跟進，歐美日電動車品牌車廠備感壓力，純電動車削價搶市占，也受油電混合車蠶食威脅，全球電動車市場競爭加劇。不過法人評估，今年電動車需求仍趨緩，競爭中景氣市況仍未明朗。

中國品牌車廠比亞迪在農曆春節假期後，發動建議售價（MSRP）砍價20%幅度的銷售策略，牽動其他中國電動車品牌紛紛跟進，中國媒體報導，包括上汽通用五菱、長安汽車、合眾汽車、吉利汽車、北京現代汽車、哪吒汽車等，陸續加入降價競爭戰局。

產業人士指出，價格是電動車廠能否擴大市占率的重要關鍵，中國是全球電動車銷售規模最大的市場，加上中國具備包括電池等關鍵零配件的完整電動車產業供應鏈，經濟規模效應大，中國電動車品牌車廠得以發動價格戰，這也讓其他歐美日電動車品牌車廠備感壓力。

本土投顧法人引述數據統計，去年全球最暢銷20款電動車中，16款屬於中國車型，2款是特斯拉 車款，剩下2款是福斯汽車（VW）。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）去年第4季期間交車量48萬4507輛，外媒報導，此一數字遠低於比亞迪同期間在中國的52萬6409輛交車量，代表買家在高利率經濟時代尋求更平價的款式。

特斯拉去年交付180萬8581輛電動車，相較之下，比亞迪去年總交車量302萬4417輛，其中包括143萬輛的插電式油電混合車（PHEV）。

純電動車削價競爭搶市占，低價位PHEV卻不斷蠶食，根據中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）官網統計，今年1月純電動車占中國整體電動車比重，較去年同期占比約70%下滑至59.2%，相較之下，PHEV占比從去年同期的約30%大幅提升至40.8%。

電動車價格戰延燒，日系外資法人預期，今年全球電動車和傳統燃油車的價格競爭將更激烈，其中去年中國電動車和燃油車平均銷售價格差距不大，預期今年中國電動車銷售價格，可能會比一般燃油車更低。

儘管電動車削價競爭市況激烈，但目前看來電動車市場景氣仍相對遲緩，特斯拉在1月下旬的投資 人會議中也預期，儘管已降低售價，今年銷量成長幅度仍可能明顯低於去年成長幅度。

本土法人研究機構指出，主要是全球升息趨勢未緩，加上美國、德國、法國和英國等有意削減電動車補貼或調查中國車廠電動車補貼，甚至對中國低價電動車提高關稅等變數，今年純電動車和PHEV銷售成長幅度預期相對保守。

投顧法人分析，全球電動車短線受到中國市場基期墊高、美國品牌車廠延遲生產、歐洲削減補助金等因素影響，多數品牌車商面臨大環境變化，去年下半年起陸續宣布推遲電動車擴張計畫。

法人指出，對於考量電動車作為主要代步工具的消費者來說，除了價格與補貼外，電動車里程續航力和充電也是備受關注的議題，加速充電站基礎設施，對於提升電動車需求和市場滲透率，刻不容緩。