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比亞迪擬在墨西哥設廠 成立對美市場出口中心

記者謝守真／即時報導
日媒《日本經濟新聞》近日報導，比亞迪計劃在墨西哥設立製造廠，而該公司的目標是建立一個針對美國市場的出口中心。（路透）
日媒《日本經濟新聞》近日報導，比亞迪計劃在墨西哥設立製造廠，而該公司的目標是建立一個針對美國市場的出口中心。（路透）

中國本土電動車製造商巨頭比亞迪（BYD）持續擴展全球佈局。日媒《日本經濟新聞》近日報導，比亞迪計劃在墨西哥設立製造廠，而該公司的目標是建立一個針對美國市場的出口中心。

報導引述該公司在墨西哥的負責人Zhou Zou（鄒舟）指出，針對上述有關計劃進行可行性研究，正在與墨西哥官員洽談包括工廠選址在內等條款。目前集中在中國生產及銷售電動車的比亞迪期盼成為國際品牌，不只要擴大中國的出口，還瞄準了全球的擴張，而在海外設置新工廠是至關重要的行動。

路透指出，墨西哥境內擁有龐大的汽車製造業，其擁有許多全球頂級汽車製造商，並且與美國工業緊密結合。對此，鄒舟表示，墨西哥是一個具有巨大潛力的重要市場。對比亞迪來說，在當地建廠的最大吸引力之一是降低對美國出口成本。他透露，比亞迪在此同時也在尋求建立美國和海外其他市場的出口中心。除了在墨西哥，比亞迪亦計劃在巴西設廠，投資額為30億雷亞爾（約6億美元）。

據陸媒IT之家消息， 《美國-墨西哥-加拿大協議》規定，至少75% 的汽車零件必須在這三個地區其中之一製造，才能享受潛在關稅優惠。此外，美國還通過了《通貨膨脹削減法案》，其要求電動車必須在美國組裝，並對電池採購提出了嚴格要求，才有望獲得7,500美元稅收減免。

據悉，墨西哥已成為電動車製造的熱門選擇，南韓起亞已經宣佈在該國新萊昂州製造電動車，而ＢＭＷ、Stellantis 去年也確認了墨西哥生電動汽車的計劃，特斯拉也計劃在新萊昂州建造一座超級工廠。

另，比亞迪已陸續在墨西哥市場投放漢、唐、ATTO 3、海豚、海豹、宋PLUS DM-i 等乘用車產品，以及部分純電大巴整車、底盤產品。

此前，美國主要汽車製造商曾警告，中國汽車可能會為他們的汽車產業前景帶來厄運，其中包括馬斯克的特斯拉。特斯拉的執行長1月也預測，中國汽車製造商將在沒有貿易壁壘的情況下「摧毀」全球競爭對手。據最新數據，比亞迪上季的銷量已經超越特斯拉，成為全球最大電動車大廠。

墨西哥 電動車 特斯拉

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