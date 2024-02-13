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全球1月電動車銷量年增69%但月減26% 今年看好歐盟需求

編譯黃淑玲／綜合外電
市場調研公司Rho Motion的數據顯示，1月全球電動車銷售年增近七成。（歐新社）
市場調研公司Rho Motion的數據顯示，1月全球電動車銷售年增近七成。（歐新社）

市場研究公司Rho Motion今（14）日表示，全球電動汽車1月銷量年增69%，但是與去年12月相比，下降了26%，反映出德國和法國對於補貼的削減或規定更嚴格，以及中國大陸的銷售遭遇季節性疲軟。

根據Rho Motion的調研資料，全球的全電動車或電池電動車（BEV）和插電式混合動力車的銷量1月達到110萬輛，高於2023年1月的66萬輛。

Rho Motion數據經理萊斯特（Charles Lester）告訴路透，在德國取消補貼和法國收緊補貼之後，德國和法國1月的電動汽車銷量較去年12月下降了約50%。

但他補充說，歐盟新的二氧化碳排放限制將於2025年生效，這代表汽車製造商勢必在今年加強電池電動車與混合動力車的供應。

萊斯特表示：「真正會刺激銷售的是歐盟2025年的碳排標準。」

以區域來看，1月銷量與去年同期比較，美國、加拿大市場比去年同期增長41%；中國幾乎增加一倍；歐盟、歐洲自由貿易聯盟（EFTA）和英國的銷量成長了29%。

與去年12月相比，中國大陸電動車銷量在春節前下降26%，歐洲下降了32%，美國和加拿大下滑14%。

通用汽車（GM）上月發布財報時表示，將會在北美推出插電式混會動力車，改變先前要跳過油電混合車的策略。美國市場的油電混合車銷量一直在上升當中，因為全電動車的高昂價格令顧客卻步，充電基礎設施仍不完備也是個挑戰。

萊斯特說：「放眼美國和加拿大，現在主軸可能會是GM所宣告的，插電式油電混合車的再度興起。」

電動車 歐盟 德國

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