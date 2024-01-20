我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警探揭華社金融犯罪手法 籲提高警覺

劉醇逸、李榮恩主持會議 探討賭博產業對亞裔危害

傳統車商跳腳 美環保署提交車輛減排案 有望帶動電動車銷售

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
汽車示意圖。（美聯社）
汽車示意圖。（美聯社）

據今天公布的文件顯示，美國環境保護署（EPA）已將關於2032年前全面削減新車和卡車排放量的提案送交白宮審查，這項提案可能會大幅帶起電動車銷售，卻令傳統車商跳腳。

路透報導，環保署去年4月擬議，要求2032年時的新車車款，平均碳排要較2026年式車款減少56%。

根據當時的初步擬議內容，行政部門預估汽車業為符合規範，到2030年底前生產的新車會有60%是電動車，在2032年底前提升至67%。

代表主要車商的團體指稱，環保署這份擬議「不合理又難實現」，然環保人士、電動車商特斯拉（Tesla）和許多民主黨議員卻希望訂立更嚴格的要求。如今美國環保署計劃3月底前敲定新的排放規範。

環保署今天表示，這份昨晚送交白宮資訊與監管事務辦公室（Office of Information and Regulatory Affairs）的最終草案在收納超過25萬份公眾意見後，現正接受跨部會審查。

這項提案是美國環保署、美國運輸部（DOT）和美國能源部（DOE）正在研擬中的3大汽車法規案之一，可能會對美國民眾的駕駛習慣產生重大影響。

代表主要汽車製造商的團體上月敦促拜登政府對這3項提案進行大幅修改，警告這些規範恐迫使汽車公司得倉促停止製造燃油車款。

名為「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）的這個團體警告，擬議的規範「恐貿然迫使許多內燃機車輛停產、失去相關收入」。

「汽車創新聯盟」由通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota Motor）、福斯汽車（Volkswagen）、福特汽車（Ford Motor）和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）等企業組成。

電動車 白宮 拜登

上一則

Figure人形機器人將進駐BMW工廠 目前已學會泡咖啡

延伸閱讀

福特產線調整 油車增電車減

福特產線調整 油車增電車減
現代IONIQ 6榮獲2024年EV Pulse網站編輯選擇大獎

現代IONIQ 6榮獲2024年EV Pulse網站編輯選擇大獎

赫茲重回燃油車 電動車經歷陣痛期

赫茲重回燃油車 電動車經歷陣痛期
停室內、先規畫…酷寒氣候下 電動車「充電5建議」

停室內、先規畫…酷寒氣候下 電動車「充電5建議」

熱門新聞

理想汽車表示，今年銷量目標超過BBA（賓士、寶馬、奧迪）。（中新社）

理想汽車：今年銷量目標超過賓士、寶馬、奧迪

2024-01-14 15:03
2024年仍是中國新能源車市腥風血雨的一年，而特斯拉再次打響新年降價第一槍。 （美聯社）

中國特斯拉降價 新年第一槍 Model 3煥新版大砍1.55萬人民幣

2024-01-12 19:46
特斯拉的Model Y在美國市占率很高。（美聯社）

特斯拉Model Y、Model 3賣最好 銷量占全美一半

2024-01-16 22:05
日本本田汽車（Honda）社長兼執行長三部敏宏9日在美國CES展，介紹本田下一代電動概念車。 （歐新社）

美電池電動車首度賣破百萬輛寫驚奇 特斯拉維持霸主地位

2024-01-11 06:20
特斯拉最早可能在今年決定，要赴印度、印尼、泰國和馬來西亞之中哪個亞洲國家投資設廠。（美聯社）

印度、印尼、泰國、馬來西亞都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

2024-01-15 21:52
彭博資訊分析師認為，紅海危機對車廠的衝擊，不會比新冠疫情嚴重。（路透）

不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下

2024-01-15 07:08

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴