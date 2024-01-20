傳統車商跳腳 美環保署提交車輛減排案 有望帶動電動車銷售

汽車示意圖。（美聯社）

據今天公布的文件顯示，美國環境保護署（EPA）已將關於2032年前全面削減新車和卡車排放量的提案送交白宮 審查，這項提案可能會大幅帶起電動車 銷售，卻令傳統車商跳腳。

路透報導，環保署去年4月擬議，要求2032年時的新車車款，平均碳排要較2026年式車款減少56%。

根據當時的初步擬議內容，行政部門預估汽車業為符合規範，到2030年底前生產的新車會有60%是電動車，在2032年底前提升至67%。

代表主要車商的團體指稱，環保署這份擬議「不合理又難實現」，然環保人士、電動車商特斯拉（Tesla）和許多民主黨議員卻希望訂立更嚴格的要求。如今美國環保署計劃3月底前敲定新的排放規範。

環保署今天表示，這份昨晚送交白宮資訊與監管事務辦公室（Office of Information and Regulatory Affairs）的最終草案在收納超過25萬份公眾意見後，現正接受跨部會審查。

這項提案是美國環保署、美國運輸部（DOT）和美國能源部（DOE）正在研擬中的3大汽車法規案之一，可能會對美國民眾的駕駛習慣產生重大影響。

代表主要汽車製造商的團體上月敦促拜登 政府對這3項提案進行大幅修改，警告這些規範恐迫使汽車公司得倉促停止製造燃油車款。

名為「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）的這個團體警告，擬議的規範「恐貿然迫使許多內燃機車輛停產、失去相關收入」。

「汽車創新聯盟」由通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota Motor）、福斯汽車（Volkswagen）、福特汽車（Ford Motor）和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）等企業組成。