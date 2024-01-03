去年美汽車銷售年增逾12% 疫情以來最佳 銷量冠軍是「這牌」

通用汽車（General Motors）拿下2023年全美新車銷量冠軍。（路透）

美國2023年汽車市場銷售成績出爐，通用汽車（General Motors）繼續擊敗豐田 汽車（Toyota Motor），拿下第一。路透說，由於供應障礙減少、需求持久，2023年是美國汽車業自新冠疫情以來，銷售最好的一年。

儘管遭遇美國聯合汽車工會（UAW）的罷工 衝搫，通用2023年新車銷售年增14.1%至260萬輛，豐田的年度銷量則是年增6.6%至225萬輛。

根據Wards Intelligence周三（3日）發布的資料，美國去年新車總銷售量大約1550萬輛，較2022年增長12.4%。其中，包括油電混合車在內的電動車 銷售年增率將近17%。根據顧問公司Cox Automotive的資料，去年全美新車銷量是2019年以來最高，超越2022年的近1390萬輛。

路透的報導樂觀看待美國去年全年的汽車銷售穩定復甦，認為這強化了美國經濟吸收快速升息的衝擊，得以免於陷入衰退。不過彭博資訊聚焦去年最後一季銷售表現，擔憂通用等美國車廠在美國新車市場的銷售成長趨緩。

彭博指出，通用、Stellantis與其他車廠，去年末在美國的銷售成長慢了下來，而對手豐田的銷量則仍舊堅強。

通用周三表示，去年第4季交車量成長不到1%，因為期間四座組裝工廠需要從罷工事件復原。Stellantis也受到罷工影響，去年第4季和全年總計在美國的新車銷量都下跌1%。日本車廠日產（Nissan）和本田（Honda），去年底的銷售也停滯；南韓車廠起亞（Kia）12月銷量下滑。

一些汽車業分析師提出警告，貸款成本高會傷到今年美國的汽車需求。Cox Automotive說：「高車價加上高利率，現在仍是汽車業界的搗亂鬼，未來一年也還會如此。」

美國底特律車廠們看好需求強度會延續到2024年，預期今年的全美新車銷售可望再增加到1600萬輛。

美國2023年電動車銷量估計占全體車輛銷售的大約8%，Cox Automotive預測2024年占比可再進一步上升至10%。然而分析師認為，高利率也將減損電動車需求。