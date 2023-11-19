教宗也開電動車 Volkswagen將向梵蒂岡交付40輛ID純電車

Volkswagen將向梵蒂岡交付40輛ID純電動車。（取材自Volkswagen）

世界上最小的國家，並且也是天主教最高領袖教宗 駐地的梵蒂岡，多年來致力永續發展，如正在實施中的「2030年生態轉換」的計畫，其目的之一在於減少車隊的二氧化碳排放量。為了實現這項目標，現有的教宗車隊都將被電動車 款取代，盼望能夠在2030年達成車隊碳中和的目標。

Volkswagen ID.3。（取材自Volkswagen）

因此，梵蒂岡選擇與Volkswagen合作，福斯預計自2024年起將交付予梵蒂岡車隊40台ID. Family純電家族，近日福斯已透過Volkswagen Financial Services福斯汽車金融服務公司先交付了兩台ID.3，並與現任教宗方濟各 合影留下這歷史性的一刻；而這兩台Volkswagen ID，皆是ID.3 Pro Performance車型。

Volkswagen ID.3。（取材自Volkswagen）

另外，除了ID.3外，接下來的38輛Volkswagen純電車也會包含ID.4、ID.5。在交車儀式上，Volkswagen行銷與售後管理委員會成員Imelda Labbé說道，車隊的電氣化對於全球而言已是個趨勢，梵蒂岡未來也將成為福斯ID的駕駛之一，代表ID. Family具有一定的吸引力，這對於Volkswagen而言是莫大榮譽與偉大的目標。