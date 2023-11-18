電動車主宰洛杉磯車展 室內空間設車道 現場可試乘

洛杉磯車展（LA Auto Show）17日起舉行，場內設置車道，供入場觀眾試乘各家車商推出的最新款電動車。（中央社）

電動車 蔚為汽車業主流，美國擁有116年歷史的洛杉磯 車展史上第一次出現每家參展車商攤位上都有電動車，車商也在室內空間設置車道，供車迷現場試乘。

洛杉磯車展（LA Auto Show）17日起一直到26日在洛杉磯會議中心舉行，在一般民眾購票進場之前，今天25家車商展區的各式車款、最新型號，提前開放給媒體與業界人士搶先看。

洛杉磯車展市場行銷副總佛坦（David Fortin）接受中央社記者訪問，談到今年車展的兩大重點趨勢。

首先是「電動車占據主導地位」。佛坦表示，今年是洛杉磯車展116年來，第一次出現每家車商的展區都有一台電動車，全展區超過50台純電動車，另有60幾台油電混合車。

利用電動車「零排放」特色，展廳的室內空間設有多處車道，電動車在展場裡面跑了起來。有別於以往車展，車迷只能靜態賞車，今年在洛杉磯車展，還可坐進車內試乘，由工作人員駕駛並介紹車輛特色。

為了推廣電動車，主辦單位設置了一處「電動車探索中心」，供人詢問電動車的性能、特性、退稅優惠、獎勵補助、如何充電等各類問題。佛坦表示，各大車廠生產愈來愈多的電動車，希望這樣的攤位打破人們對電動車的障礙。