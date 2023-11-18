電動車主宰洛杉磯車展 室內空間設車道 現場可試乘
電動車蔚為汽車業主流，美國擁有116年歷史的洛杉磯車展史上第一次出現每家參展車商攤位上都有電動車，車商也在室內空間設置車道，供車迷現場試乘。
洛杉磯車展（LA Auto Show）17日起一直到26日在洛杉磯會議中心舉行，在一般民眾購票進場之前，今天25家車商展區的各式車款、最新型號，提前開放給媒體與業界人士搶先看。
洛杉磯車展市場行銷副總佛坦（David Fortin）接受中央社記者訪問，談到今年車展的兩大重點趨勢。
首先是「電動車占據主導地位」。佛坦表示，今年是洛杉磯車展116年來，第一次出現每家車商的展區都有一台電動車，全展區超過50台純電動車，另有60幾台油電混合車。
利用電動車「零排放」特色，展廳的室內空間設有多處車道，電動車在展場裡面跑了起來。有別於以往車展，車迷只能靜態賞車，今年在洛杉磯車展，還可坐進車內試乘，由工作人員駕駛並介紹車輛特色。
為了推廣電動車，主辦單位設置了一處「電動車探索中心」，供人詢問電動車的性能、特性、退稅優惠、獎勵補助、如何充電等各類問題。佛坦表示，各大車廠生產愈來愈多的電動車，希望這樣的攤位打破人們對電動車的障礙。
佛坦表示，今年車展的另一重點是跨界（Crossover）、多用途休旅車（SUV）車款大受歡迎，如豪華電動車商Lucid今天為一台7人座SUV舉辦全球首度發表會，顯示多功能、多用途、大空間的跨界休旅車是當今汽車業的主流產品。
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