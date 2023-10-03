我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

川普出庭發文罵書記官「不要臉」 法官祭禁言令

GM和豐田帶動美國第3季新車銷量大增 罷工不利年底業績

編譯劉忠勇／綜合外電
RAV4小型SUV對豐田汽車在美國第3季業績貢獻不小。（美聯社）
RAV4小型SUV對豐田汽車在美國第3季業績貢獻不小。（美聯社）

全球主要汽車製造商周二陸續發布第3季美國新車銷量數字，通用汽車（General Motors）和豐田汽車均出現兩位數成長，反映消費者對新車款需求未退，供貨也已轉。

受益於皮卡、平價跨界SUV和電動車的需求，通用汽車第3季在美國銷量成長約21%，達到67萬4336輛，延續了今年的強勢。通用汽車也表示，第3季電動車銷量比前一季大增28%。

豐田汽車也表現出色，也看好成長還會持續。在第3季，豐田在美國銷量增長12％，達到59萬296輛，尤其9月成長14％。最暢銷的RAV4小型SUV和Corolla小型轎車貢獻最大。豐田汽車也表示，上個月電動車占銷量的31％，其中以RAV4的混合動力汽油電版本為主。

Wards Intelligence周二發布的數據顯示，美國9月新車銷量為133萬輛，全年銷量為1567萬輛。

美國第3季汽車銷量表現出色之際，正是隸屬美國聯合汽車工會（UAW）的三大汽車製造商勞工醞釀聯合罷工之時，如今罷工仍在進行，令人憂心本季供應出現中斷。

不過，9月銷售數字不錯，也反映業者因預期罷工已事先建立庫存。

通用汽車表示，該公司庫存有44萬2586輛。通用汽車並未提到罷工的影響，但UAW 在2019年發生為期40天的罷工，導致通用汽車同年第4季銷量下降6%，損失達36億美元。

Stellantis 旗下FCA公布第3季銷量為38萬563輛，減少1.3%。福特汽車將在周三公布美國汽車銷量。

現代汽車第3季銷量成長9％至200,534輛車，單單9月即勁增16％，主要受到Kona和Tucson小型SUV需求所帶動。起亞第3季銷量達到了21萬341輛車，其中9月成長20％，反映Forté小轎車和Telluride中型SUV受到市場青睞。

罷工 豐田 SUV

上一則

比亞迪緊追特斯拉 差3千多輛就能奪「全球EV銷售王」

延伸閱讀

達里歐：台灣是美中矛盾核心 晶片限制類似二戰前待日

達里歐：台灣是美中矛盾核心 晶片限制類似二戰前待日
汽車工人罷工2周 美經濟損失40億 學者：持續下去恐傷GDP

汽車工人罷工2周 美經濟損失40億 學者：持續下去恐傷GDP
4家台廠遭點名協助華為建廠 台經濟部：無涉關鍵技術

4家台廠遭點名協助華為建廠 台經濟部：無涉關鍵技術
Q3新車銷售可望上揚 罷工藏隱憂

Q3新車銷售可望上揚 罷工藏隱憂

熱門新聞

日本一名車主為了避免遭到後車駕駛挑釁，便用心改造愛車，在駕駛座設置了「祕密武器」。示意圖。（取材自ingimage）

如何對付後車挑釁？日車主出1狠招 警察也嚇壞

2023-10-01 02:51
特斯拉。（路透）

歐洲市場掀起電動車熱潮 TESLA和MG是最大贏家

2023-10-02 02:23
（取材自INEOS Grenadier）

美將成最大市場 INEOS Grenadier生產美規車 11月供貨

2023-09-27 03:20
仰望豪華休旅U8。 （取材自仰望官網）

開車真的就像開船？比亞迪「仰望U8」大秀涉水功能

2023-09-28 00:23
福特汽車宣布，暫停興建投資35億美元在密西根州打造的一座電動車電池廠。（美聯社）

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

2023-09-25 22:30
特斯拉上海超級工廠日前成功導入一體化壓鑄技術2.0版，將特斯拉Model Y車型的後底板總成系統成功採用一體化壓鑄技術實現快速鑄型。（路透）

特斯拉上海廠導入一體化壓鑄2.0讓成本降40%

2023-09-27 15:35

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛