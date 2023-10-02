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每年少賺近20億美元…日對「二手車輸俄」踩煞車 但有人歡喜

編譯季晶晶／綜合外電
日本限制二手車出口俄羅斯，每年少賺近20億美元。（路透）
日本限制二手車出口俄羅斯，每年少賺近20億美元。（路透）

路透報導，日本禁止大部分二手汽車銷至俄羅斯，每年少賺近20億美元。

日本政府8月初下令禁出口小型車之外所有二手車至俄羅斯，專靠出口二手豐田、本田和日產汽車的中古車經銷商大為受創，較小型港口也是，尤其是鄰日本海的伏木港。

俄羅斯最大的二手車來源地消失，日本二手車價也因此下跌——8月的二手車求售數量比一年前大增逾20%，平均售價下滑7%。經銷商只能努力將車銷往其他地區，尤其是紐西蘭、部分東南亞和非洲國家的左行右駕市場。

俄烏戰爭開打後，全球車廠紛紛撤出俄羅斯，當地市場對日本二手車的需求激增。截至去年，俄國購買日本四分之一以上的出口二手車，均價將近8,200美元。這比2020年車價高出一倍多，當時俄國買進日本出口二手車的15%。

數據顯示，在日本實施更嚴格制裁前，2023年的全年銷售有望達到19億美元。

根據分析機構Autostat，今年的頭八個月，俄羅斯進口30.3萬輛汽車，超過一半來自日本。相較下，同期間，主要為俄國或中國品牌的新車銷量是60.695萬輛。

總部位於富山市的SV Alliance是成立兩年的汽車出口公司，曾經經歷戰時的出口榮景，截至7月，平均每月從伏木港向俄國出口約6,500輛二手車。該港距俄羅斯的Vladivostok約800公里，兩天的貨輪航程而已。物流人員Olesya Alekseeva表示，「業務驟減約70%，因為工作量不夠，必須裁員數人」。

但電池回收公司4R Energy則對日本境內二手車價下滑表示歡迎。由於包括日產電動車Leaf在內的中古車跌價，這家日產和住友商事合資的公司看到的是供應增加的機會。

日本 二手車 俄羅斯

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