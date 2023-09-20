比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV

日產的輕型電動車Sakura在日本推出以來，已成暢銷車款。（Getty Images）

中國電動車 廠比亞迪在日本 市場推出Dolphin（海豚）電動車，預期這款掀背車將協助帶動該品牌在日本的銷售。日本是比亞迪一直難已攻下的市場，旗下Atto車款今年來在日本只賣了700輛。

BYD Auto Japan今天在東京的發表會上宣布，Dolphin起售價為363萬日圓（約2萬4550美元）。基本款配備70kWh的電池，續航力達400公里；長程版售價為400萬日圓，150kWh的電池可提供每次充電行駛476公里的續航力。

雖然比亞迪是中國最大車廠，也是全球汽車產業迅速轉向電動車的領頭者之一，但該公司在日本的業績幾乎沒有進展，因為日本消費者傾向採購國內品牌的車，例如豐田、本田與日產。根據彭博行業研究資深汽車分析師吉田達夫的說法，進口車在日本車市僅有6%的市占率，其中多數是BMW、保時捷。

比亞迪的電動休旅 車Atto 3自今年1月在日本開賣以來，迄今僅賣出約700輛。這款休旅車售價從440萬日圓起跳，但一直無法與日產電動車Leaf競爭，後者售價從410萬日圓起。日產的輕型電動車Sakura售價僅250萬日圓（約1萬6910美元），是日本最暢銷的電動車。

在日本，混合動力車依然遠比純電動車更受歡迎。

比亞迪計畫2025年前在日本開設100家經銷商與展示門市，目標明年初在日本推出Seal轎車。由於日本是全世界第三大車市，進軍日本讓比亞迪有新的成長機會，此時正值比亞迪在歐洲和美國面臨與日俱增的敵意。

歐盟上周對中國補貼電動車展開調查，希望阻止廉價的進口產品威脅到歐盟境內汽車製造商的未來。

雖然比亞迪已打入東南亞、南美和澳洲市場，但比亞迪迄今還沒有進軍美國市場。美國總統拜登推出的削減通膨法給予購買電動車的消費者多達7500美元的稅金抵扣優惠，但前提是這些電動車必須是在北美製。