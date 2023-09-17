讀賣：北京暗中下令要求國內電動車廠使用國產零件 包括半導體

讀賣新聞報導，北京去年底已暗中命令國內電動車廠使用國產零件，且需設定目標，未達標者可能受罰。 （美聯社）

知情人士表示，中國政府已非正式指示國內電動車 廠使用國產電子零件，包括半導體在內；並且呼籲車廠就電動車使用的國產零件比率設立目標，廠商若未達標可能會受到處罰。

日本 讀賣新聞報導，據多名消息人士指出，北京 當局是在去年11月舉行的一場中國國內車廠代表會議上，透過一名前中國工業和信息化部（工信部）官員「口頭傳達」這項指示。

報導指出，北京此舉據信是為了在全球市場快速成長的電動車領域裡，建立自給自足的供應鏈。日本、美國和歐洲的零件製造商，未來很可能會被中國電動車廠從供應商名單剔除。北京似乎正在加緊努力，將外國企業排除在不斷成長的領域之外，與自己高喊的「（與其他國家）高水平開放」的口號背道而馳。

駐中國的外交消息人士說：「透過前官員口頭傳達指示的目的，是為了不留下排除外資的證據。透過在工作計畫中明確指出將強化供應鏈，（北京）試圖確保各廠商使用國產零件。」

據中國一家研究機構，去年中國汽車零件市場的規模為人民幣3.88兆元（5,300萬美元），2028年以前可望成長至人民幣4.8兆元。雖然以往這個市場都是日本、美國和歐洲的製造商占最大宗，但中國公司據傳已透過與外資成立合資公司、吸收其技術，大幅提升其汽車零件製造技術。

消息人士說，在快速從汽油車轉型至電動車的過程中，中國車廠已建立自家的系統以取得電子零件（電動車生產的核心），而不需仰賴外國零件製造商，而且他們已掌握了驅動裝置以外的所有相關技術。

消息人士說：「如果中國公司開始在電動車零件製造上積極競爭，日本、美國和歐洲的廠商將失去國際競爭力。中國產品也將在燃料電池車等其他領域上主宰全球市場。」