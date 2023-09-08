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慕尼黑車展 中國電動車優勢震撼歐洲車商

中央社／慕尼黑7日綜合外電報導

中國電動車在本屆慕尼黑的「德國國際車展」（IAA）震撼歐洲汽車製造商。歐洲車企高層表示，推出更便宜、性價比更高的車款以縮短對中國產品的劣勢將是一大課題。

法國雷諾汽車（Renault）執行長德梅奧（Luca de Meo）在車展上告訴路透：「我們必須在成本上縮小與一些中國同行的差距，他們投身電動車領域比我們早了整整一代。」還說唯有壓低製造成本，車價才能下得來。

德梅奧表示作為法國車企應對與中國電動車的價格戰，雷諾明年推出的R5 EV將比Scenic與Megane兩個車款便宜25%到30%。

包括比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等中國電動車商，全都放眼歐洲電動車市場。路透指出，中國電動車2023年1到7月在歐洲賣出約82萬輛，成長近55%，在歐洲的新車市佔率達13%。

小鵬計劃明年開拓更多歐洲市場；杭州的零跑汽車也宣布，未來兩年將向包含歐洲在內的海外市場推出5個車款。

汽車業諮詢機構Inovev的資料則顯示，歐洲今年到目前賣出的電動車新車裡，8%是中國廠牌，從2021年的4%、2022年的6%一路成長。

今年慕尼黑車展裡41%的參展者來自亞洲，參展中企數量更是翻倍；除比亞迪、小鵬等車商外，還有電動車用電池製造商寧德時代。

中國電動車商在歐洲大舉壓境，讓當地憂心電動車市場恐被中國所主宰。

德國汽車工業協會（VDA）會長穆勒（Hildegard Mueller）說：「我們（德國）已失去競爭力。」還說這次慕尼黑車展凸顯高強度的國際競爭壓力，將迫使德國必須加大對電動車投資

汽車市場研究機構Jato Dynamics指出，以2022年上半年為例，中國電動汽車每輛平均不到3萬2000歐元（約3.4萬美元），而歐洲的同型車每輛則平均要價5萬6000歐元（約5.9萬美元）。

德國BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）談及中國電動車進軍歐洲時說：「汽車基本市場劃分要嘛改寫，即便不改寫也輪不到歐洲車商置喙。」

賓士集團推出的轎跑車款CLA、BMW的Neue Klasse，兩款都主打提高續航里程和效能的同時，生產成本減半。

福斯汽車（VW）執行長布魯莫（Oliver Blume）告訴媒體，他們將透過與中國在地的結盟，做到把電動車電池成本降低50%。

汽車業分析師杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）表示，電動車成本有40%是電池，這方面中國執世界牛耳。

杜登霍夫爾說，讓中國的電池製造商到德國設廠有助降低電動車成本，但這有賴德國政治人物能向中企保證，不會害他們因「愚蠢的脫鉤戰略」而被趕走。

電動車 德國 投資

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