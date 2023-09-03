全球7月銷量最賣五大品牌揭曉 比亞迪成唯一入榜中國車廠

比亞迪車款。（取材自IT之家）

根據TrendForce統計，2023年7月全球37個銷售市場汽車銷量合計544萬輛，在6月基期較高的情況下，7月汽車銷量月減10%。其中，銷量前10名的汽車品牌市占率合計共50.7%，相較6月的數值提高2.3個百分點，代表品牌集中度進一步提高。

7月銷量第一、二名的汽車品牌與上月相同，Toyota 排名第一，占總銷量的10.2%，Toyota銷量上較6月份下滑5%，但在美國市場的庫存回升後銷量逐月攀升，日本 市場表現平穩，但中國市場則較上月減少。第二名為Volkswagen品牌，占比6.6%，7月銷量較6月下降13%，歐洲與中國等地銷量下滑為主因。

第三、四名分別為Honda、Ford，兩者7月銷量均較6月份微幅下滑，但月衰退比例低於整體平均值。第五名由中國大陸品牌比亞迪拿下，身為前十名中唯一僅銷售新能源車的品牌，占比與排名皆上升快速，比亞迪目前仍以中國大陸市場為主，當海外市場銷量提高後，將進一步威脅前幾名業者。排名第七的Suzuki也是前10名中少數銷量較上月成長的品牌，Suzuki最主要市場為印度 ，其次為是日本，兩個市場7月的銷量都較上月小幅增加，抵銷歐洲市場銷售下滑。

TrendForce表示，整體而言，汽車市場受到經濟波動影響，中國大陸內需疲軟、歐洲復甦緩慢，美國在新車庫存攀升後銷售狀況佳，巴西市場因政府提供激勵政策而拉升銷量，各品牌的主力市場不同為每月銷量與占比起伏的原因之一。