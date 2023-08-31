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日經：豐田設定目標 今年要生產1000萬輛汽車

編譯簡國帆／綜合報導
日經新聞報導，豐田汽車（Toyota）已設定目標，今年要在全球生產超過1000萬輛汽車。（美聯社）
日經新聞報導，豐田汽車（Toyota）已設定目標，今年要在全球生產超過1000萬輛汽車。（美聯社）

日經新聞報導，豐田汽車（Toyota）已設定目標，今年要在全球生產超過1000萬輛汽車，創歷史新高，且是歷來首度達到八位數里程碑。

報導指出，豐田29日已告知主要供應商，設定今年的全球產量目標為1020萬輛。其中，豐田和凌志（Lexus）品牌的日本產量將比去年增加30%至約340萬輛，海外產量成長近10%至約680萬輛。

豐田1月設定的基本產量目標為950萬~1060萬輛，但最近的通知設定具體產量目標。若真的實現，將是豐田和凌志品牌的產量首度突破1000萬輛，也打破2019年締造的905萬輛紀錄。

若納入大發汽車和日野汽車等集團子公司，豐田集團產量2013年就已首度超過1000萬輛

豐田認為，日本國內產量須至少為300萬輛，才能保障日本就業及日本獨特的「造物」（monozukuri）職人精神，若日本產量達標，將是四年來首度達成這個門檻。

豐田今年1到7月產量已比去年同期增加12%至570萬輛，計畫8到12月加速生產步調，提高月均產量到90萬輛。豐田之所以能增產，主因為零組件短缺情況逐漸緩解，特別是車用半導體。

豐田的中期計畫預估，明年產量將約為1070萬輛，後年約為1100萬輛。豐田計畫在2025年前，逐步提高國內產量到350萬輛以上。

豐田的油電混合車銷售也很強勁，全球市占率為60%。GlobalData預估，全球油電混合車需求到2025年時將達806萬輛，比去年增加85%。

不過，中國是全球市場環境的最大風險。豐田7月中國銷售比去年同期銳減15%，主因為比亞迪和其他電動車製造商的競爭，一名豐田主管說，中國的競爭環境變得比原先預期還嚴苛。

另一個挑戰是電動車開發。豐田希望在2026年前，每年賣出150萬輛純電動車，今年上半年卻只賣出5萬輛，須大幅提高電動車製造基礎建設，才能達標。拜多年來降低成本所賜，每輛油電混合車的獲利已與汽油車旗鼓相當，豐田賣愈多油電混合車，就能配置愈多資源到純電動車。

不過，豐田29日因為系統故障，暫停國內所有14座工廠的運作，提醒了供應鏈和競爭環境可能造成的風險。一家豐田供應商的主管就說，最好把這個產量目標解讀為上限。

豐田 電動車 日本

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