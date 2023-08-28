5%成銷量轉折點 彭博：已有23國電動車占新車銷量比率跨越門檻

美國電動車銷售正在快速成長，第2季比去年同期增加42%。（路透）

彭博報導，全世界第2季已有23國電動車 占新車銷量比率超過5%，比一年前的19國增加括加拿大、澳洲 、西班牙、泰國和匈牙利五國，新技術往往突破這一門檻就會開始大規模採用。

電動車銷量占比最高的是挪威，達82%，前五名都是北歐國家，占比都達三成以上。台灣尚未達到5%門檻。

彭博一年前頭一次做此分析時，有19個國家超過電動車銷售5%的轉折點。率先超過5%門檻者，短短四年內電動車銷量可達25％。

以往最成功的新技術，像是電視、手機和LED燈泡，都遵循著這種S型採用成長曲線。在初期階段，銷售速度緩慢，一旦成為主流，銷售便迅速增長。而對於全電動車來說，5%似乎是轉折點。彭博指出，不同國家需要達到5%的時間相去甚遠，但一旦解決了製造成本、充電樁普及化及車主疑慮等問題，大眾很快跟進。

在美國，全電動車的轉折點直到2021年才到來，對一個擁有龐大消費能力的國家來說相對較晚。如今，美國電動車銷售正在快速成長，第2季比去年同期增加42%。彭博認為，美國雖未像其他國家一樣呈現爆發性成長，但隨著特斯拉 準備推出Cybertruck皮卡車，以及競爭對手推出一些具有代表性的美國品牌電動車，像是雪佛蘭Blazer和Silverado、福特Explorer和F-150、Jeep Wrangler和Ram 1500等等，這種情況可能會改變。

全球已經跨越5%轉折點的國家，電動車普及率無不大幅成長，上季銷售較去年同期成長率中位數高達55%。和其他新技術一樣，隨著市場接近飽和，成長率最終會放緩。在全球電動車的先驅挪威，電動車銷售比率達到80％之後開始放緩。

對汽車製造商而言則有10%的轉折點 ，在歐洲，當電動車單季銷售量達到10%，不到兩年就會增加兩倍以上。

目前為止，全球90%的電動車銷量來自美國、中國和歐洲。但同時，全球20個人口最多的國家仍只有四個達到轉折點。