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二手電動車 可享最高4000元補助

記者趙駿宏／綜合報導
購買二手電動車，將有機會獲得補助。圖為一名男在為特斯拉充電。示意圖。(路透)
購買二手電動車，將有機會獲得補助。圖為一名男在為特斯拉充電。示意圖。(路透)

環境保護署(EPA)最近宣布，在2023年1月1日後購買二手純電動、插電式混合動力或氫燃料電池電動汽車的人，有資格獲得30%的稅收抵免，或最高4000美元的補助。

不過該抵免額僅適用於售價低於2萬5000美元的車輛，且金額不得超過您所欠稅款。且此抵免也沒有任何漏洞可鑽，因為無法將超額抵免額應用於未來的納稅年度。

能夠申請該減免車輛的列表以放於環保署的網站上，所有車輛都必須由合格的製造商製造。此外，您購買的電動汽車必須來自經銷商，並且其車型年份必須比現行車型舊兩年才有資格獲得折抵。

如果車輛在2022年8月16日之後已轉讓給合格買家，國稅局將不會向您提供獎勵。同時，如果您獲得清潔車輛稅收抵免，則三年內您將沒有資格再獲得獎勵。

因此要獲得這項抵免補助並不容易，除了除了電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車需要符合抵免資格外，買家也必須符合資格。這意味著，被列為依賴他人納稅的家屬都沒有資格獲得該抵免，年收入超過7萬5000 美元的任何單身人士、年收入超過11萬2500美元的戶主以及共同年收入超過15萬美元的已婚夫婦也沒有資格獲得此項抵免。

國稅局

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