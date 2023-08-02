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銷售有起色 成本卻難降 Mercedes-Benz：車價將持續調漲

記者黃俐嘉／即時報導
Mercedes-Benz表示，未來車價仍將持續調漲。（取材自Mercedes-Benz）
Mercedes-Benz表示，未來車價仍將持續調漲。（取材自Mercedes-Benz）

儘管第一季仍走得跌跌撞撞，但德系豪華品牌Mercedes-Benz在近期公布銷量與第二季財務報告時，看見了賓士銷量漸入佳境的表現，尤其是隸屬於Top-End Luxury高階豪華的Mercedes-AMG、Mercedes-Maybach，在今年4月至6月的銷量皆分別有著雙位數成長的表現，不過，進入下半年後看似狀況不錯，但德國三芒星卻無意調降價格。

透過財報發布的同時，品牌CFO財務長Harald Wilhelm也預告了Mercedes-Benz的車價調升計畫，並對於未來全球經濟前景保守看待，如下半年的物價水準恐依然強勁，原廠得小心謹慎面對，且還必續消化不斷上升的成本，代表著Mercedes-Benz將調升車價以應對今年大幅成長的成本。

Mercedes-Benz預測未來幾個月的成本，諸如生產費用、資產、廠房、設備、研發支出等都會持續增加，且品牌在估算後更直言今年度的生產成本還會較去年高出許多，這使得品牌不得不提升車價。另一方面，Mercedes-Benz對於供應鏈問題與能源價格的壓力已經稍獲改善，對於品牌下半年前景看好，因此仍舊調升了集團全年的盈利預測。

（取材自Mercedes-Benz）
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供應鏈 德國

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