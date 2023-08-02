銷售有起色 成本卻難降 Mercedes-Benz：車價將持續調漲

Mercedes-Benz表示，未來車價仍將持續調漲。（取材自Mercedes-Benz）

儘管第一季仍走得跌跌撞撞，但德系豪華品牌Mercedes-Benz在近期公布銷量與第二季財務報告時，看見了賓士銷量漸入佳境的表現，尤其是隸屬於Top-End Luxury高階豪華的Mercedes-AMG、Mercedes-Maybach，在今年4月至6月的銷量皆分別有著雙位數成長的表現，不過，進入下半年後看似狀況不錯，但德國 三芒星卻無意調降價格。

透過財報發布的同時，品牌CFO財務長Harald Wilhelm也預告了Mercedes-Benz的車價調升計畫，並對於未來全球經濟前景保守看待，如下半年的物價水準恐依然強勁，原廠得小心謹慎面對，且還必續消化不斷上升的成本，代表著Mercedes-Benz將調升車價以應對今年大幅成長的成本。