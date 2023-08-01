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路透：鴻海MIH計劃在印度或泰國生產小型商用電動車

編譯劉忠勇／綜合外電
MIH平台執行長鄭顯聰。（記者林俊良／攝影）
MIH平台執行長鄭顯聰。（記者林俊良／攝影）

鴻海旗下電動車平台MIH執行長鄭顯聰接受路透訪問表示，MIH正將目光投向印度泰國，在當地生產一款尚在開發的小型電動車。

鄭顯聰表示，MIH願意和母公司或其他公司合作，生產售價低於2萬美元專為企業送貨定製的三人座電動車。

他指出，MIH一直和便利商店、汽車租賃公司和快遞公司洽談，並準備在今年10月日本最大的汽車展上發布首款電動車原型。

他不願透露和MIH洽談的公司有那些，僅表示售價將在1萬至2萬美元之間，而印度或泰國可能成為這款電動車的生產基地。他稱印度對MIH的長期成長相當重要。

鄭顯聰說：「潛在市場在哪裡，就在哪裡建廠......在印度或東南亞，現在有巨大的機會」，他形容印度是電動車領域潛在的「下一代新興大國」。

鄭顯聰說，MIH計劃在10月推出原型車後的18至24個月內開始生產三人座電動車。六人座電動車計劃於2024年投產，九人座車型計劃於2025年投產。

根據其時間表，在最好的情況下，MIH從成立到首次銷售需要四年或更長的時間。

富士康已設定了一個初步目標，即到2025年在全球市場上獲得5%的份額。鄭顯聰表示，MIH的銷量將計入富士康的目標。

電動車 印度 泰國

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