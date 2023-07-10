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中國電動車強攻泰國 威脅日本車霸主地位

編譯黃淑玲／綜合外電
比亞迪e6電動車在上周的曼谷車展中展示。 （歐新社）
比亞迪e6電動車在上周的曼谷車展中展示。 （歐新社）

泰國在地汽車公司暹羅汽車（Siam Motors）1962年開始與日本日產汽車（Nissan Motors）成為夥伴，合作開設車廠，由每天生產四輛車做起。雙方的長期關係，讓暹羅汽車由一個汽車經銷商壯大為泰國汽車業先鋒。

現在年營業額70億美元的暹羅汽車要在日本車廠之外，找其他機會。副總裁Sebastien Dupuy說，公司已和數家中國汽車製造商洽談結盟的可能，特別是高階電動車。「電動車將會有很好成長，我們要抓進這個成長。」

路透分析，暹羅汽車的立場，反映了泰國市場正在快速轉變。中國比亞迪、長城等汽車廠自2020年以來，大力投資泰國，金額累積約14.4億美元，準備在這個歷史上一直是由日本車稱霸的市場，開出新戰線。

日本車廠先前在中國出現銷售危機，現在又在亞洲另一個重大市場，跟中國車廠打仗。路透說，中國浪潮開始重塑泰國汽車產業，因為中國電動車廠不只自己來到泰國，也把主要供應商帶來，同時也找當地公司合作，洽談開拓新夥伴關係的在地業者，包括暹羅汽車這樣長期與日本車廠有合作關係的車廠。

泰國是東南亞最大的汽車生產國與出口國；以國內汽車市場規模來論，東南亞排在印尼之後，居第二。過去數十年來，都是日本車的天下。

去年中國超越日本，成為泰國最大外來投資來源，其中最大助力就是比亞迪投資一座新廠，該廠計劃於2024年開始生產。泰國政策本就在拚爭取中國電動車廠前去投資。

去年泰國新車領牌數接近85萬輛，根據政府的資料，大約只有1%是電動車。不過今年1到4月，電動車的占比已成長至6%，以領牌數據來看，前三名都是中國車廠，比亞迪拿第一，接著依序上海汽車集團、合眾汽車。美國的特斯拉排到第四。

1到4月泰國計有18,481輛新電動車掛牌，比亞迪超過7,300輛，而Toyota車廠的電動車只有11輛。去年泰國全部的汽車與卡車銷售，近70%是日本車廠Toyota、Isuzu、Honda的天下。

野村證券研究的泰國諮詢部門主管Hajime Yamamoto認為，隨著未來十年引進負擔得起的電動車，中國的汽車品牌將至少由日本車那邊，搶下15個百分點的市占。

泰國 電動車 日本

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