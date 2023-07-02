我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

全球首例 澳洲允許醫師開立迷幻藥治憂鬱症、創傷症候群

特斯拉降價有效 Q2交車量16.6萬輛 暴增83%創新高

編譯季晶晶／即時報導
特斯拉上季在全球的交車量達到創紀錄的46萬6140輛，超出華爾街預期。（美聯社）
特斯拉上季在全球的交車量達到創紀錄的46萬6140輛，超出華爾街預期。（美聯社）

美國最大的電動車特斯拉（Tesla）周日公布，2023年第2季在全球的交車數量達到創紀錄的46萬6140輛，超出華爾街預期。

這是特斯拉歷來最高的單季交車量，比一年前大增83%，顯見執行長馬斯克（Elon Musk）透過降價以追求銷量策略取得預期效果。交車量是這家總部位於德州奧斯汀的電動車大廠所披露最接近銷量的數據。彭博資訊訪調的分析師原先預期該公司上季交車量為44萬8350輛。

Robert W. Baird分析師Ben Kallo說：「成績遠超過預期。大家還在準備面對新一輪降價，而這麼大的交車量高使那樣做的風險降低。」

特斯拉上季產量是47萬9700輛，連續第五季產量高於交車量。但分析師密切關注的生產與交付之間的差距已縮小到1萬3560輛，優於第一季的近1萬8000輛。

Kallo表示：「每個人都在擔心庫存增加。而生產和交付之間的差距正在縮小，這是特斯拉說的他們會做的事。」

向消費者直銷自家汽車的特斯拉有許多促銷策略。除了在今年稍早全面降價格之外，該公司為了吸引買家還推出其他優惠措施，例如6月30日前交付的電動車在美國可享受三個月免費快充服務。分析師預測，降價策略將持續到明年。

特斯拉沒有公布單款車型或特定地區的交車數量。除占總銷量96%的Model 3和Model Y外，該公司還生產Model S和X。純電重型卡車Semi的交付去年12月開始，但尚未大量生產。

在它的第二大市場，中國，特斯拉的銷量已遠遠落後比亞迪，後者擁有更新款的車型以及愈來愈大的全球野心。在上月決定發給部分Model 3的買家現金補貼後，特斯拉上周宣布，中國的高階車款將降價4.5%以上。

今年促銷的努力對利潤有多大的影響，將在7月19日公布財報時見分章。特斯拉今年首季的營業利潤率從2022年前二個月的19.2%降到11.4%，但仍高於許多車廠。周日的成績意味，特特拉下半年的成長率可能比去年同期放緩，減至24%，但仍符合華爾街對於今年交車可達182萬輛的預期。

特斯拉 電動車 華爾街

上一則

BMW M Performance入門休旅加一 X1 M35i xDrive在美首發

延伸閱讀

搶攻電動車 和大美國新廠落腳新墨西哥州 明年初動土

搶攻電動車 和大美國新廠落腳新墨西哥州 明年初動土
特斯拉漸成北美標準 「充電之戰」已勝一籌

特斯拉漸成北美標準 「充電之戰」已勝一籌
鴻海轉投資美電動車廠破產 凸顯下個特斯拉難尋

鴻海轉投資美電動車廠破產 凸顯下個特斯拉難尋
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

熱門新聞

全美汽車保費暴漲，開車族大喊吃不消，深盼各州能立法管制，否則買不起新車。(美聯社)

監管單位不擋？多州汽車保費暴漲 最高漲幅達40%

2023-06-25 23:27
特斯拉Model Y成為第一季全球銷售冠軍。（取材自Tesla）

全球第一季銷售冠軍 Tesla Model Y 美國市場還是輸「它」

2023-06-24 20:41
（圖：Mercedes-Benz提供）

比特斯拉更強？全球僅賓士通過德國自動駕駛Level 3認證

2023-06-29 03:30
Toyota C-HR量產車照片發表前夕搶先曝光。（取材自Instagram／＠cochespias1）

第二代Toyota C-HR發表前夕搶先曝光 會威脅到Corolla Cross？

2023-06-26 02:24
Tesla Model 3。（取材自Tesla）

下一步瞄準無線充電? Tesla可能收購德國無線充電公司

2023-06-25 22:03
福斯汽車撤換旗下品牌奧迪的執行長。（路透）

奧迪表現落後BMW、賓士等豪車品牌 CEO慘遭撤換

2023-06-30 02:22

超人氣

更多 >
俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣
7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄