特斯拉降價有效 Q2交車量16.6萬輛 暴增83%創新高

特斯拉上季在全球的交車量達到創紀錄的46萬6140輛，超出華爾街預期。（美聯社）

美國最大的電動車 廠特斯拉 （Tesla）周日公布，2023年第2季在全球的交車數量達到創紀錄的46萬6140輛，超出華爾街 預期。

這是特斯拉歷來最高的單季交車量，比一年前大增83%，顯見執行長馬斯克（Elon Musk）透過降價以追求銷量策略取得預期效果。交車量是這家總部位於德州奧斯汀的電動車大廠所披露最接近銷量的數據。彭博資訊訪調的分析師原先預期該公司上季交車量為44萬8350輛。

Robert W. Baird分析師Ben Kallo說：「成績遠超過預期。大家還在準備面對新一輪降價，而這麼大的交車量高使那樣做的風險降低。」

特斯拉上季產量是47萬9700輛，連續第五季產量高於交車量。但分析師密切關注的生產與交付之間的差距已縮小到1萬3560輛，優於第一季的近1萬8000輛。

Kallo表示：「每個人都在擔心庫存增加。而生產和交付之間的差距正在縮小，這是特斯拉說的他們會做的事。」

向消費者直銷自家汽車的特斯拉有許多促銷策略。除了在今年稍早全面降價格之外，該公司為了吸引買家還推出其他優惠措施，例如6月30日前交付的電動車在美國可享受三個月免費快充服務。分析師預測，降價策略將持續到明年。

特斯拉沒有公布單款車型或特定地區的交車數量。除占總銷量96%的Model 3和Model Y外，該公司還生產Model S和X。純電重型卡車Semi的交付去年12月開始，但尚未大量生產。

在它的第二大市場，中國，特斯拉的銷量已遠遠落後比亞迪，後者擁有更新款的車型以及愈來愈大的全球野心。在上月決定發給部分Model 3的買家現金補貼後，特斯拉上周宣布，中國的高階車款將降價4.5%以上。

今年促銷的努力對利潤有多大的影響，將在7月19日公布財報時見分章。特斯拉今年首季的營業利潤率從2022年前二個月的19.2%降到11.4%，但仍高於許多車廠。周日的成績意味，特特拉下半年的成長率可能比去年同期放緩，減至24%，但仍符合華爾街對於今年交車可達182萬輛的預期。