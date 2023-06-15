全美第一 舊金山電動汽車銷售占比超過50%

舊金山成為美國第一個電動汽車銷售占比達50%的城市。（中央社）

一項新研究發現，3月份在舊金山 售出的新車中，四分之一是特斯拉 ，二分之一是電動車或混合動力車。舊金山都會區在採用電動汽車 方面達到了一個重要的里程碑。 該地區已成為美國第一個電動和混合動力汽車占新車銷量超過50%的地區。

舊金山指定市場區域(DMA) 在3月份取得銷售數據里程碑。根據最新研究發現，電動汽車的成功似乎也在持續，因為4月電動汽車的銷量更高，達到53.1%。根據專家分析，取得成功有兩個主要原因。 首先，這座城市的人口構成與電動汽車購買者的人口構成非常相似。

事實上，舊金山的買家往往比其他地區的買家更年輕，而且他們也往往更富有。 例如，該市46%的居民家庭收入超過20萬美元，而全國40%的電動汽車購買者家庭收入超過20萬美元。

都市區電動汽車買家的集中地並不局限於通常認為的舊金山市。包括Los Altos、Saratoga、Piedmont等都是電動車市場的大買家。 有趣的是，知名的跨國能源公司雪佛龍全球總部所在的聖拉蒙則是DMA區域中電動汽車普及率最高的地方。雖然混合動力汽車是該地區電動汽車成功的主要貢獻者，但純電動汽車也比美國其他地區更成功。3月份，電動汽車占該地區銷售額的34.3%，是全國平均水平的四倍多。

特斯拉的汽車在該地區非常受歡迎。 不論動力總成如何，舊金山DMA銷售的新車中近四分之一是由這家公司生產的，這在很大程度上要歸功於加州。不過，特斯拉並不是唯一在該地區取得巨大成功的汽車製造商。 例如，3月VW ID.4銷售表現也同樣亮眼。

電動汽車在舊金山的成功無疑是該技術的一個積極信號，但確實表明電動汽車仍主要由富人購買。雖然日益激烈的競爭和稅收激勵措施可能有助於推廣更實惠的汽車，但這在不久的將來可能仍然是美國其他地區的障礙。