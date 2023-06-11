中國電動車進軍美國市場 學者：恐面臨雙重社會阻力

加州學者分析，美中關係緊張加劇下，中國電動車若要進軍美國，仍面臨監管機構和消費者的雙重社會阻力，可行但障礙重重。圖為中國比亞迪電動車公司的西安廠。（歐新社）

中國電動車 浪潮正席捲全球，加州 學者分析，美中關係緊張加劇下，中國電動車若要進軍美國，仍面臨監管機構和消費者的雙重社會阻力，可行但障礙重重。

開車往來連接舊金山和矽谷的101號公路，不難發現近期電動車的數量日益增加，當中又以特斯拉 （Tesla）規模最為可觀，其他品牌像是雪佛蘭（Chevrolet）、寶馬（BMW）和吉普（Jeep）的電動車也越來越多。

這一狹長地帶是美國電動車最密集的地區；以科技公司林立的聖克拉拉郡（Santa Clara County）為例，去年新車銷量中電動車占34%，整個加州去年則貢獻全美4成以上的零排放電動車銷量。

銷量大幅成長，除民眾經濟能力和接受度高，主要也是拜嚴格氣候法規所賜。加州已立法，將從2035年起禁售燃油車，邁向100%電動車時代，預料車市競爭將日趨激烈。

不少中國電動車品牌在此布局已久，加上近期中國超越日本，成為全球最大汽車出口國，中國電動車何時大舉進入美國市場，引發輿論關注。

蔚來（NIO）去年在聖荷西租下辦公大樓，簽約10年，作為研發中心，目前開出採購經理、系統操作工程師等職缺，市場傳聞蔚來計劃2025年進軍美國。比亞迪（BYD）則早在洛杉磯設廠，主要生產電動巴士和卡車，據電動車資訊網站InsideEVs，比亞迪去年已針對美國銷售網展開研究。

記者向蔚來及比亞迪詢問進軍美國市場的計畫，均未得到回覆。美中競爭下，中國車廠對未來動向顯得低調，聖荷西州立大學教授巴納法（Ahmed Banafa）受訪指出，地緣政治緊張局勢加劇，中國車要攻入美國，不但可能受到關稅和其他限制，恐將面臨監管機構和美國消費者的「社會阻力」。

巴納法說，中國電動車品牌的品質和可靠性還是讓外界存有疑慮，「這點並不容易克服」，此外，特斯拉、通用（GM）、福特（Ford）等車商在美國具市場規模和定位，中國電動車品牌要打開市場知名度需要時間。

監管方面，美國4月生效的電動車補助新規，對電池零組件和關鍵原物料設下限制，必須有一定占比來自美國或與美達成自由貿易協定的國家，這會影響中國電動車進口。美國對汽車有嚴格的安全規範，中國車必須要能符合。

另外，巴納法認為，因為電動車能蒐集大量數據，中國電動車若進入市場，對美國國家安全和隱私問題也將構成挑戰，恐怕會面臨如短影音應用程式TikTok一樣的資安疑慮和審查程序。

巴納法說，中國電動車最大優勢是價格，美國消費者考慮購買電動車的關鍵價格為2萬5000美元，這會為品牌創造另一大市場。

路透報導，比亞迪新推出的小型電動車「海鷗」，正式售價約為1萬658美元，比預售時宣傳的價格低6.3%。

巴納法總結，中國電動車進軍美國市場並非不可行，只是市場不確定因素很多，阻礙重重，看起來較容易的方式是透過與通用或福特等大品牌合作進入市場，而這場電動車競爭可能會對本已緊張的美中關係，帶來更大的變化和挑戰。