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這哪一家？ 汽車保費要求漲63.1% 根據里程定費率

編譯盧炯燊／即時報導
由於更頻繁出現理賠、更嚴重的事故以及更高的維修費用，導致新澤西州保險公司紛紛申請調高汽車保費，有一家提出的漲幅竟高達63.1%。(美聯社)
由於更頻繁出現理賠、更嚴重的事故以及更高的維修費用，導致新澤西州保險公司紛紛申請調高汽車保費，有一家提出的漲幅竟高達63.1%。(美聯社)

新澤西州保險公司紛紛申請調高汽車保費，甚至有業者提出高達63.1%的漲幅，讓消費者及市場為之嘩然；目前尚不清楚若這個增幅獲得批准，是否每位駕駛都受影響。

新州銀行及保險廳((Department of Banking and Insurance)根據收到的申請文件指出，有18家保險公司要求調高汽車保費最少7%，而總部設在舊金山的Metromile，要求的保費漲幅更高達63.1%。

Metromile是在2022年被Lemonade Inc.收購，在8個州為大約10萬名車主提供保險，部分是根據駕駛的里程數來設定保費率。Metromile拒絕回應媒體查詢，

申請保費增幅第二高的是全州保險公司(Allstate)，漲幅為29%。公司發言人解釋，由於更頻繁出現理賠、更嚴重的事故以及更高的維修費用，導致汽車保險費率上升。

由保險業界資助的消費者教導組織「保險信息研究所」 (Insurance Information Institute ，III)認同Allstate的保費漲價理由。

「保險信息研究所」發言人巴里(Michael Barry)引用聯邦勞工統計局的報告，聲稱從2022年4月到2023年4月，全國汽車保費平均上漲15.5%。但新州今年迄今，保費平均增幅為7%，而2022年為8.7%，明顯低於全國。

除了更高的車輛維修成本外，盜竊案的增加也是導致保費上升的原因。他引用全國犯罪保險局(National Insurance Crime Bureau)的報告，2022年的車輛盜竊案比2008年以來的任何一年都要高。由於盜竊汽車嚴重，一些保險公司已決定不再為起亞(Kia)及現代(Hyundai)汽車某些型號提供保險。

與此同時，銀行和保險部門表示，保險公司不能隨意加保費，任何保費變化都必須合理，而且不是不公平的歧視，否則將予以拒絕。

保險 保費 汽車

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