超越日本 今年首季中國成為全球最大汽車出口國

今年第1季，中國汽車出口量達到約107萬輛，超越日本成為全球第一大汽車出口國。圖為今年3月煙台港停滿準備外銷海外市場的汽車。 （中通社）

中國正式擠下日本 成為全球最大汽車 出口國！中國汽車工業協會最新發布的數據顯示，今年第1季，中國汽車出口達107萬輛，超越同期日本汽車95.4萬輛的出口量，躍居全球之冠。

根據中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）近日發布的數據，除首季出口超越日本，4月中國汽車出口達37.6 萬輛，相比去年同期仍大幅增長1.7倍，顯示中國整車出口表現仍延續一季度的強勁勢頭。

事實上，去年8月，中國汽車出口就達到30.8萬輛，首次超越世界排名第二、三的德國和韓國。2022年全年，中國汽車出口總數約311萬輛。

自2009年起，中國就一直是全球最大的汽車市場，但其汽車消費市場，長年由大眾（台灣譯為「福斯」）、通用和賓士等外國品牌主導。

中汽協指出，今年第1季，中國汽車出口最大的海外市場依序為俄羅斯、墨西哥、英國、智利和澳洲 。中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，今年中國汽車出口的主要動力仍受俄烏戰爭影響，俄羅斯市場的國際品牌目前全面被中國車廠所取代。

比亞迪則是中國本土汽車品牌出口的第一名，除泰國市場，比亞迪在以色列和澳洲市場的表現也相當亮眼，特別是以色列，比亞迪全車系已連續六個月在當地蟬聯銷售冠軍。

但中汽協副總工程師許海東提醒，目前中國汽車的出口還是以貿易形式進行，未來應朝赴目的國直接投資的模式發展，將整個供應鏈體系逐步在地化。