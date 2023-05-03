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電動車是大錢坑？福特每賣一輛就虧6萬美元

編譯季晶晶／綜合外電
美國百年汽車大廠福特周二盤後公布財報，電動車部門虧損嚴重。（路透）
美國百年汽車大廠福特周二盤後公布財報，電動車部門虧損嚴重。（路透）

美國百年汽車大廠福特（Ford）周二盤後公布上季財報，首次按部門詳列獲利狀況，專注於傳統內燃機汽油車的Ford Blue仍然是整個集團的搖錢樹，電動車部門Ford Model e則變成大錢坑，每賣一輛電動車虧6萬美元。

去年3月，福特將旗下電動車和傳統汽車業務拆開，一年多一點之後，電動車部門繳出的成績單有點難看：息前稅前虧損7億美元，比2022年第4季還多虧1億美元。利潤率也是負數。評估公司核心業務表現和獲利能力的指標息前稅前利潤率是-102.1%，為去年第4季-40.4%的兩倍多。

營收方面，電動車在今年前三個月的銷售是7億美元，不到Ford Model e去年最後一季16億美元營數的一半。

有個驚人數據是：福特上季僅交付12000輛電動車，意味在此期間每賣一輛就虧58333美元。福特將此一糟糕表現歸咎於成本上升、投資相關支出、大宗商品和其他通膨壓力。

在福特積極擴產電動車之際，幸虧傳統汽油車部門和商用部門都沒事，F系列皮卡的產量復甦和買家對高端車款的強勁需求推動其業績，有助公司上季淨利達到18億美元，扭轉去年同期虧損31億美元的表現。福特堅守稍早之前的財測，預估今年稅前利潤為90億至110億美元。

周二稍早，福特今年第二次調降電動野馬Mach-E的售價，部分版本的降幅高達8%，主要是美國車廠在轉向低成本電池的同時，競爭對手特斯拉為追求銷量持續降價。

經一次性項目調整後的稅前利潤成長45%到34億美元，相當於每股63美分，超過FactSet訪調分析師平均預估的42美分。營收總計415億美元，比去年同期增加20%。

福特股價在盤後交易下跌1%。

電動車 利潤 營收

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