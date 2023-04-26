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IEA預估今年全球汽車銷售 五分之一是電動車

編譯葉亭均／綜合外電
國際能源署（IEA）預測，今年全球銷售的汽車中，約五分之一將是電動車或與插電式油電車。（路透）
國際能源署（IEA）預測，今年全球銷售的汽車中，約五分之一將是電動車或與插電式油電車。（路透）

國際能源署（IEA）預測，今年全球銷售的汽車中，約五分之一將是電動車。此前，全球電動車銷量已首度突破1,000萬輛。

IEA年度展望報告顯示，市場對電池車款需求激增，代表電動車將占全球汽車銷量的18%，遠高於2020年僅4%的占比。電動車銷量預估今年達1,400萬輛，包括純電動車與插電式油電車。

中國占了2022年所有電動車銷售的約三分之二，主要是靠補貼計畫帶動。歐洲和美國則是電動車第二、第三大市場，兩地也都提供電動車獎勵措施。

「去碳化」車款的銷售是減少溫室氣體排放的一大重點。歐盟目標在2035逐步淘汰幾乎所有內燃機引擎驅動車款的銷售，美國則希望2030年前有半數的汽車銷售是電動車。

緊縮中的規則已促使幾乎每家汽車大廠都鉅額投資於電動車、氫動力車等零碳排車款。福特、Stellantis、通用、賓士等製造商都已制定數十億美元的計畫，希望在未來20年內達到只賣零碳排車款的目標。同時間，特斯拉和包括比亞迪在內的陸廠則削價競爭，可能進一步推升電動車需求。

這使得主要市場上的電動車車款範圍持續擴大。去年市面上銷售的電動車超過500款，是五年前的逾兩倍。在中國，60%的電動車選項是大型車款或休旅車。

IEA也上修全球電動汽車銷量預期，預期到2030年，全球汽車銷售中35%將是電動車，高於一年前預估的25%；屆時，中國、美國和歐洲60%汽車銷售將是電動車。

IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）表示：「內燃機引擎引領超過一個世紀，但電動車正在改變現況。」「到2030年前，他們將避免每日需要至少500萬桶石油的需求。」

這份報告也凸顯出汽車產業對中國技術的仰賴。去年約35%出口的電動車是來自中國，歐洲則是中國最大的電動車與電池貿易夥伴。

電動車 汽車 石油

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