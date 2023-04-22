電動車有貧富差距 賺得多才買得起電動車嗎？

電動車目前在大部份市場仍處於貧富差距的現象。（路透）

時代發展至今，汽車 對於每個人而言，雖然不是一件必需品，雖然購買有一定的門檻，但也不是一個多罕見的東西，只要有穩定收入的人，即便薪水不高靠著儲蓄也能在一定時間內入手一台入門車款。但反觀電動車 時代，貧富之間的差距更大，電動車目前依然偏高的製造成本與售價，確實對收入較低的民眾產生壓力，甚至建立了貧富差距的鴻溝。

光是從歐洲市場就可以發現這樣的現象，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）的新研究，在居民較富裕的國家，新能源車（ECV，包含純電及插電式油電車）的採用率最高。而電動汽車發展最慢的五個國家，確實也是歐洲地須平均年淨收入較低的國家。

Mercedes-Benz EQE AMG 43。（取材自Mercedes-Benz）

儘管2022年ECV車款占歐洲新車銷量的21.6%，但比例分配卻都集中在國民平均年收入較高的國家，例如在年淨收入往往超過3萬2000歐元（約3萬5383萬美元）的北歐國家，ECV占新車銷量的30%以上。 例如，在瑞典 ，去年售出的所有新車中有56.1%是ECV車款，該國的平均淨收入為3萬5486歐元（約3萬9237美元）。

在保加利亞和斯洛伐克，平均年淨收入分別為7272歐元（約8041美元）和1萬985歐元（約1萬2146美元），ECV僅占新車銷售額的4.0%和3.7%。這兩個國家是歐洲市場電動汽車採用率最低的國家之一。

是否入手新能源車款與財富之間的相關性並不令人意外，儘管這是一個值得注意的問題。電池的高成本以及電動汽車過渡時期仍處於製造成本較內燃機車款更高的情況，因此售價相對偏高，自然也影響一般人入手的意願。