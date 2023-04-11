買車更難？美近兩成車貸族 月還款飆到1000美元以上

美國人買車負擔愈來愈重。（美聯社）

美國人買車的負擔愈來愈重，汽車 業研調公司Edmunds的資料顯示，今年第一季貸款 買新車的美國人當中，月還款在1000美元以上的占比，高達16.8%。去年同期，這個數字還只有10.3%；2021年第1季更只有6.1%。

財經周刊巴隆（Barron's）說，美國人能承受車貸壓力到什麼程度，會是今年汽車類股投資人的論戰焦點。

去年第4季，每月繳上千美元車貸的新車購買人，占了新車貸款族的15.7%，接下來的今年首季，比率繼續攀升。

美國車貸金額飆高的理由不言可喻。首先是物價上漲。最近幾個月，通膨推升新車價格到歷史新高。二手車 的庫存也很低，部分原因是2020年時車廠因為新冠封控，生產的車輛本就減少。這令二手車的車價也固守在高水準。而新車與二手車市場總是相關連，買主會在兩者中間找最合適的方案。

再來就是利率。今年首季，美國新車貸款平均年化利率已經升到7%，是2008年第1季以來最高。另外，車輛買家平均付出的頭期款將近7000美元，也比一年前大增了1000美元。也就是，頭期款已經付出去更多錢了，月還款額仍然很高。

薪資增加也追不上車貸。第1季薪資年增4%，但車貸平均月還款額年增11%，來到每月730美元。2021年第1季，美國車貸平均月還款額為656美元。

這種買車愈來愈負擔不起的情況，讓投資人相當緊張。過去12個月，通用汽車（GM Motors）、福特汽車（Ford）、特斯拉（Tesla）股價平均跌幅達25%，而同期間史坦普500只跌9%，那斯達克跌12%。市場擔憂還擴散到車廠以外，汽車融資公司Ally股價跌了39%，二手車商CarMax跌幅36%。羅素3000汽車與汽車零件指數，下挫近40%。

投資人雖不看好車市，但2023年比起2022年，美國汽車銷售正在增加。美國2023年經季節調整並年化後的全美汽車銷量數字為約1500萬輛，高於去年第1季經年化後的1400萬輛數字。榮景還能持續多久？是個大哉問。