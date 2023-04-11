我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

買車更難？美近兩成車貸族 月還款飆到1000美元以上

編譯黃淑玲／即時報導
美國人買車負擔愈來愈重。（美聯社）
美國人買車負擔愈來愈重。（美聯社）

美國人買車的負擔愈來愈重，汽車業研調公司Edmunds的資料顯示，今年第一季貸款買新車的美國人當中，月還款在1000美元以上的占比，高達16.8%。去年同期，這個數字還只有10.3%；2021年第1季更只有6.1%。

財經周刊巴隆（Barron's）說，美國人能承受車貸壓力到什麼程度，會是今年汽車類股投資人的論戰焦點。

去年第4季，每月繳上千美元車貸的新車購買人，占了新車貸款族的15.7%，接下來的今年首季，比率繼續攀升。

美國車貸金額飆高的理由不言可喻。首先是物價上漲。最近幾個月，通膨推升新車價格到歷史新高。二手車的庫存也很低，部分原因是2020年時車廠因為新冠封控，生產的車輛本就減少。這令二手車的車價也固守在高水準。而新車與二手車市場總是相關連，買主會在兩者中間找最合適的方案。

再來就是利率。今年首季，美國新車貸款平均年化利率已經升到7%，是2008年第1季以來最高。另外，車輛買家平均付出的頭期款將近7000美元，也比一年前大增了1000美元。也就是，頭期款已經付出去更多錢了，月還款額仍然很高。

薪資增加也追不上車貸。第1季薪資年增4%，但車貸平均月還款額年增11%，來到每月730美元。2021年第1季，美國車貸平均月還款額為656美元。

這種買車愈來愈負擔不起的情況，讓投資人相當緊張。過去12個月，通用汽車（GM Motors）、福特汽車（Ford）、特斯拉（Tesla）股價平均跌幅達25%，而同期間史坦普500只跌9%，那斯達克跌12%。市場擔憂還擴散到車廠以外，汽車融資公司Ally股價跌了39%，二手車商CarMax跌幅36%。羅素3000汽車與汽車零件指數，下挫近40%。

投資人雖不看好車市，但2023年比起2022年，美國汽車銷售正在增加。美國2023年經季節調整並年化後的全美汽車銷量數字為約1500萬輛，高於去年第1季經年化後的1400萬輛數字。榮景還能持續多久？是個大哉問。

汽車 二手車 貸款

上一則

給別人載坐汽車後座不禮貌？汽車座位是有乘車禮儀的

延伸閱讀

最新民調：79%美國人反對刪社福 挺富人稅當健保財源

最新民調：79%美國人反對刪社福 挺富人稅當健保財源
美車市報喜 Q1銷量成長7.5%

美車市報喜 Q1銷量成長7.5%
美國Q1汽車銷量成長7.5% 多家國際車廠報捷

美國Q1汽車銷量成長7.5% 多家國際車廠報捷
二手車價再攀升 3000-5000元搶手

二手車價再攀升 3000-5000元搶手

熱門新聞

特斯拉旗艦車款Model S的售價今年第三度降價，比上月少5,000美元，自84,990美元起跳。(路透)

特斯拉再降價：Model S和X售價 今年第3度下調

2023-04-07 01:23
不少網友指出給他人乘載時，未經詢問坐汽車後座很不禮貌。（示意圖／ingimage）

給別人載坐汽車後座不禮貌？汽車座位是有乘車禮儀的

2023-04-10 02:39
特斯拉公司向其廣大電動車用戶保證，「我們極其重視而且將永遠重視」客戶隱私。

車內監視器暴露駕駛人百態 特斯拉這樣說…

2023-04-07 13:55
特斯拉中國3日發布充電新品「 CyberVault 充電樁」。圖取自特斯拉官方微博

特斯拉新品「CyberVault」上線 稱為中國市場量身打造

2023-04-03 17:32
電動車巨頭特斯拉過去曾保證自家車輛內的攝影機是以「保護顧客隱私而設計」，如今卻傳出員工爆料有許多車輛拍下的影片流傳至特斯拉員工的群組中。(美聯社)

前員工爆料…特斯拉「車載鏡頭影片大量外流」內部群組瘋傳

2023-04-07 01:01
特斯拉汽車業務資深副總裁朱曉彤。（路透）

特斯拉任命朱曉彤為汽車業務資深副總裁 成首要主管

2023-04-07 08:44

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象