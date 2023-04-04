美國Q1汽車銷量成長7.5% 多家國際車廠報捷

通用汽車（GM Motors）位於密西根州底特律廠的生產線。 （路透）

由於晶片 短缺問題緩解、供應情況改善，美國第1季新車銷售比去年同期成長7.5%至359萬輛，全球主要車廠在美國市場的銷售大多成長，但日本豐田汽車 （Toyota）和Stellantis都下滑。展望後市，分析師不敢太樂觀，因為通膨可能令消費者縮手，車貸利率上升也加重購車負擔。

美國平均車貸利率在第1季已經攀升到7%，是15年來最高水準。目前還不清楚車廠是否會為了維持買氣，在今年底前提供優惠。

通用汽車（GM）上季在美國銷量年增17.6%，旗下Buick品牌交車量成長一倍。通用表示，市占率擴增1.5個百分點，產量增加也使經銷商庫存增加50%至超過41.2萬輛。

日產（Nissan）上季美國銷售也成長17.3%，本田（Honda）年增11.7%。南韓現代汽車（Hyundai）增加15.5%，起亞（Kia）21.8%。諸多車廠的成長率都是二位數。

豐田上季美國銷量則下滑8.8%，歸咎於晶片與其他零件仍然短缺。Stellantis成績也不理想，第1季在美銷售年減9.1%。

電動車 在美國的銷售持續高成長，上季年增48%至25.8萬輛，占全美新車銷量的7.2%。去年電動車占新車銷售比率為5.8%。通用執行副總裁Steve Carlisle說，「我們首次單季賣出2萬多輛電動車。」

汽車業去年因晶片大缺貨，產量無法支應需求，全年銷量只有1,390萬輛，遠低於1,700萬輛的正常水準，汽車調研公司Edmunds預測，今年全年銷量可增加到1,480萬輛，但仍未回歸正常。Cox訪調汽車經銷商的最新報告發現，經銷商現在最擔心的問題已經不是庫存太低沒車可賣，或是經濟走弱、利率太高。

美國車貸目前每月平均還款784美元，與2020年3月新冠疫情爆發時的水準相比，已經增加177美元，等於消費者買車的負擔加重近30%。