Subaru WRX銷售亮眼 創下在美國史上銷量最佳的2月成績

Subaru WRX在美創下史上2月銷售最佳成績。(取材自Subaru USA)

新一代的Subaru WRX自2021年9月在美國首度發表後，其更跨界的外型始終充滿了爭議，加上原廠宣布不開發STI車型，讓它的聲量瞬間削減不少。不過一個好產品的標準並不只是會不會受大眾歡迎，而是用銷量說話。而WRX正巧在美國迎來上市之後銷售成績最佳的2月。

在2023年2月，美國Subaru售出了2598輛WRX，這是該車問世以來2月份銷量最高的一次，且這也比去年同期增長了8280.7%。不過事實上，由於2022年2月份WRX僅售出了31輛，因此這項成長率才會如此浮誇。不過再往回推一年，2021年的2月份也有1721輛不差的銷售數字，且當時WRX仍未改款還是上一代車型。

比較可惜的是，我們無從得知在2月份的2598輛中，有多少是選擇六速手排的車型。但無論如何，WRX在美國2月銷售創下佳績都是不爭的事實。

美規Subaru WRX有Base、Premium、Limited和GT四個車型等級。(取材自Subaru USA)

預計第三季會登場的美規WRX有Base、Premium、Limited和GT四個車型等級，Base等級的建議售價為3萬605美元、Premium為3萬3105美元、Limited為3萬7495美元，最高階的GT版本來到了4萬3395美元。以上都未含目的地費用，美規WRX除GT等級以外的車型CVT變速箱和Eyesight 4.0都需要選配。

此外，2月美國Subaru銷售成績最佳的為Crosstrek，共售出1萬4816輛；Legacy、Outback和BRZ的銷量均有所增長。另一方面，Ascent、Forester、Impreza和Solterra在2月和全年的銷量都出現下降。總體而言，從去年2月到今年，美國Subaru的總銷量增長了2.1%。