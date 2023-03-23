我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

Subaru WRX銷售亮眼 創下在美國史上銷量最佳的2月成績

記者趙駿宏／即時報導
Subaru WRX在美創下史上2月銷售最佳成績。(取材自Subaru USA)
Subaru WRX在美創下史上2月銷售最佳成績。(取材自Subaru USA)

新一代的Subaru WRX自2021年9月在美國首度發表後，其更跨界的外型始終充滿了爭議，加上原廠宣布不開發STI車型，讓它的聲量瞬間削減不少。不過一個好產品的標準並不只是會不會受大眾歡迎，而是用銷量說話。而WRX正巧在美國迎來上市之後銷售成績最佳的2月。

在2023年2月，美國Subaru售出了2598輛WRX，這是該車問世以來2月份銷量最高的一次，且這也比去年同期增長了8280.7%。不過事實上，由於2022年2月份WRX僅售出了31輛，因此這項成長率才會如此浮誇。不過再往回推一年，2021年的2月份也有1721輛不差的銷售數字，且當時WRX仍未改款還是上一代車型。

比較可惜的是，我們無從得知在2月份的2598輛中，有多少是選擇六速手排的車型。但無論如何，WRX在美國2月銷售創下佳績都是不爭的事實。

美規Subaru WRX有Base、Premium、Limited和GT四個車型...
美規Subaru WRX有Base、Premium、Limited和GT四個車型等級。(取材自Subaru USA)

預計第三季會登場的美規WRX有Base、Premium、Limited和GT四個車型等級，Base等級的建議售價為3萬605美元、Premium為3萬3105美元、Limited為3萬7495美元，最高階的GT版本來到了4萬3395美元。以上都未含目的地費用，美規WRX除GT等級以外的車型CVT變速箱和Eyesight 4.0都需要選配。

此外，2月美國Subaru銷售成績最佳的為Crosstrek，共售出1萬4816輛；Legacy、Outback和BRZ的銷量均有所增長。另一方面，Ascent、Forester、Impreza和Solterra在2月和全年的銷量都出現下降。總體而言，從去年2月到今年，美國Subaru的總銷量增長了2.1%。

上一則

特斯拉在中國賣得比美便宜近一半 逼其他車廠割喉降價

延伸閱讀

國會預算聽證 布林肯：準備應對中國「長期挑戰」

國會預算聽證 布林肯：準備應對中國「長期挑戰」
WSJ：不再以美為首 中國開始扮演世界強權

WSJ：不再以美為首 中國開始扮演世界強權
經典賽／日本開香檳 高橋宏斗年紀太小不准喝

經典賽／日本開香檳 高橋宏斗年紀太小不准喝
將赴國會作證 抖音執行長：TikTok很安全，未受制於中國

將赴國會作證 抖音執行長：TikTok很安全，未受制於中國

熱門新聞

Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎。（記者陳威任／攝影）

哪牌的輪胎最好？J.D. Power駕駛滿意度調查公布

2023-03-19 02:13
Toyota在沙烏地阿拉伯的經銷商內，展售Camry油電混合車。(路透)

豐田Camry熱銷43年 卻將在日本國內停賣 原因曝光

2023-03-22 21:04
公路安全保險協會(IIHS)撞擊測試結果發現，多數暢銷的中型多功能的後座安全堪憂。(取自IIHS官網)

暢銷SUV車「後座不安全」本田、現代被點名

2023-03-15 23:53
2022、2023年出廠的部分本田喜美型車輛，有行駛中方向盤卡住的情形，雖未出現傷亡事件，國家公路交通安全管理署已展開調查。圖為一輛2022年喜美車。(Getty Images)

本田「喜美」方向盤會卡住 1年逾百駕駛投訴

2023-03-21 22:24
在美國，想要取得汽車貸款已變得愈來愈難。（美聯社）

民眾申請車貸遭拒變多 車市景氣差又添跡象

2023-03-22 00:27
即使新車和二手車價格都已停止暴漲但根據凱利藍皮書，新車的平均交易價格仍高於疫情前。Getty Images

通膨趨緩 汽車價格為何仍居高不下？

2023-03-22 12:45

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照