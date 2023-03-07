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2023年2月日本乘用車銷售 前十名Toyota包辦了九席

記者趙駿宏／即時報導
Toyota Yaris Cross。 圖／Toyota
Toyota Yaris Cross。 圖／Toyota

日本汽車銷售聯合會(Japan Automobile Dealers Association)和全日本輕型車協會(National Light Motor Vehicle Association Federation)於2023年3月6日公佈了2023年2月乘用車銷量報告與輕型汽車銷量報告。輕型車中，Honda N-BOX以19,652輛位居榜首。而乘用車中，則是Toyota Yaris以15,760輛奪下第一。

在這次的榜單中，特別值得注意的是Lexus NX350h以3,559台位居22名，創下該車型歷史新高。入門車型NX250以1,154台位列第41名，去年11月才上市的RX500h排在第49名。

Lexus NX350h。 圖／Lexus
Lexus NX350h。 圖／Lexus

在2月乘用車榜單中，Toyota可說是幾乎完全制霸，除了第四名的Nissan Note外，其餘九名都是Toyota的車款。而Yaris車系以15,760輛位居榜首。第二名是Corolla車系，銷量為14,738輛，第三名是Sienta，銷量為11,767輛。值得一提的是在排名上Yaris車系則是將Yaris和Yaris Cross合併計算，同樣Corolla車系也都採加總計算。

而Nissan Note則是在一片Toyota海中生存下來的車種，銷量也破萬台排名依舊和上個月一樣維持第四。交車時程過長的全新Voxy和Noah也終於在這個月分別都已超過8千台的數量開始交車，位列6、7名。至於一度銷量不足千台的Harrier也開始振作增長至7,843台，至於據說交車期長達一年的全新Prius以7,681台排名第10。

Toyota Yaris。 圖／Toyota
Toyota Yaris。 圖／Toyota

日本2月乘用車 Top10

1. Toyota Yaris：15,760台

2. Toyota Corolla：14,738台

3. Toyota Sienta：11,767台

4. Nissan Note：10,709台

5. Toyota Roomy：8,645台

6. Toyota Voxy：8,523台

7. Toyota Noah：8,518台

8. Toyota Aqua：8,191台

9. Toyota Harrier：7,843台

10. Toyota Prius：7,681台

日本2月輕型車 Top10

在輕型車(K-Car)中，Honda N-BOX以19,652輛位居榜首。第二名是Daihatsu Tanto，銷量為12,743 輛，第三名是Daihatsu Move，銷量為 10,041 輛。這三輛霸榜已有一段時間，通常這也是輕型車銷量中經常會出現的名次。

1. Honda N-BOX：19,652台

2. Daihatsu Tanto：12,743台

3. Daihatsu Move：11,767台

4. Suzuki Spacia：9,790台

5. Nissan Roox：9,140台

6. Suzuki WagonR：7,299台

7. Suzuki Alto：6,475台

8. Daihatsu Taft：6,065台

9. Suzuki Hustler：5,611台

10. Daihatsu Mira：5,153台

Toyota 日本 Nissan

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