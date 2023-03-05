買車有技巧 5大「禁忌」關鍵詞千萬別說

消費者在購車時當然都希望能以最少的價格入手，因此在與業務講價的過程中，就必須注意溝通技巧。圖為示意圖。（本報資料照片）

進入新的一年，許多車廠紛紛推出新車，消費者在購車時當然都希望能以最少的價格入手，因此在與業務講價的過程中，就必須注意溝通技巧；「USA Today」曾整理出買車溝通技巧中的五大「禁忌」關鍵詞，一旦說出這些關鍵詞，等於是讓業務抓準了你的喜好、經濟狀況等資訊，容易讓消費者在談價過程中屈於下風。

1.我一直在找這車色

汽車 銷售中心所展示的新車通常會以大眾最容易接受的車色為主，最常見就是黑色、白色、銀色等；若民眾在目錄上有看到心動的特殊車色，建議別一開口就說要此車色，消費者可多選幾個特殊色，然後再以引導的方式讓業務主動介紹。

2.就是喜歡這部車

一旦說出這句話，就代表你非此車不買，業務此時的壓力也馬上減少一半，汽車租賃公司Swapalease營運執行副總裁Scot Hall就傳授，消費者在看車時，不管有多喜歡，都要盡量藏住喜悅的情緒，最好是擺出不買也沒差的態度，才不會喪失談判的主導權。

3.想舊車換新折價多少錢

Scot Hall表示，這樣做的問題在於，汽車經銷商可能會願意提供更好的報價。如果你先開口，你就輸了，「讓你與之談判的人先報出價格，這是談判第一課」。

在買車之前，可先使用像Edmunds、Kelley Blue Book或TrueCar等線上估價服務來研究你舊車估值，好心裡有個底。當開始討價還價時，Hall建議可以先請店員估價，了解對方的出價範圍。

4.每個月要繳多少錢

其實分期月付的金額十分容易調整，業務只要將貸款 的分期年限拉長，就能達到消費者預期的月付金額，當然最後付出的利息也就越多；建議消費者可以融資方式，帶著貸款前去，營造出現金購車的形象，除非業務能提出更好的方案，否則別被低月付款給騙了。

5.車子租約到期了

有部分人會使用租賃的方式購車，3到5年就能換車，一旦租車 合約快到期時，就可以選擇買斷或換租，千萬別讓業務得知有關租約的任何訊息，因為這會讓業務得知「你急著換車」的狀況。

現今許多民眾都會把自己買車的價格、配備等「菜單」分享在網路上，想買車的消費者可事先多比價，多做功課就能省下許多不必要的開支。

買車不想當冤大頭！外媒曝5大「禁忌」關鍵詞千萬別說

TVBS新聞網