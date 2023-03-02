不付車貸 福特祕密軟體要把車自動開回車廠？

越來越多車主遲繳或不付車貸，促使汽車製造商加緊研發應對策略，包括研發祕密軟體可遙控將汽車鎖死或自動駕駛到收回地點。(美聯社)

不付車貸？小心車廠的祕密軟體讓車子自動開往廠商指定的地點，或關掉收音機、冷氣，或把車主鎖在車外進不了車；即便沒有出現以上這些情形，至少也會發出嗶嗶聲不斷地「提醒」車主。

彭博新聞報導，福特汽車 公司已研發出上述功能的遙控技術並申請註冊專利，不過該公司表示，目前尚未計畫使用，來對付越來越多遲繳或付不起購車貸款 的車主。

Cox汽車業研究公司的資料顯示，今年1月車貸繳付嚴重違約的案件達到2006年以來的新高，這也促使汽車製造商加緊研發應對策略，其中最離奇的辦法就是讓車子自動行駛到某個地點，由拖車拖走。

全國消費法律中心的資深律師艾斯特(John Van Alst)說，這種作法簡直就像打開蟲罐子，放出一堆鬼靈精怪，「車商不會真要這麼做吧」。

福特的專利申請書就有這麼一段：消費者對汽車貸款過期通知不理不睬的話，本公司請貴單位核准「汽車收回」的技術，讓本公司將該輛車的定速裝置和電動窗功能切斷。

對付「賴帳」車主的技術還包括關閉啟動鎖、門鎖，甚至油門或引擎，讓車主根本動不了這部車。申請書說，「將這些裝置的功能廢除，或許會對駕駛人和乘客造成更加一層的不舒服」。

總部在密西根州 的福特公司發言人謝武德(Wes Sherwood)電郵回答媒體提問時說，「本公司未打算運用這些專利技術；為了鼓勵創新文化，本公司於2022年申請獲准的專利達1300項」。

福特說，「有了新發明就提出專利申請，這是正常的營運作業，並不表示這將衍生新的生意或產品計畫」。

不管專利擁有者怎麼說，艾斯特還是擔心一些貸款業者會拿這些發明來遂行其討債業務。