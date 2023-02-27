安全疑慮 現代、賓士、寶馬召回10.7萬輛汽車

現代汽車正在召回65,517輛Genesis SUV和轎車，因為這些車的預縮式安全帶零件可能爆炸。取自Hyundai網站

最近一項針對全美107,436輛車的召回事件，現代(Hyundai )汽車 佔了絕大部分，這家韓國汽車製造商表示，最新的Genesis車款的一些安全帶零件有問題，在碰撞中會引起爆炸。豪車品牌賓士(Mercedes-Benz，或譯奔馳)和寶馬(BMW)則占了本周宣布召回車輛的其餘部分。

車主可以在國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的網站上根據車輛識別號碼來搜索新的召回資訊，或聯繫車商獲得更多訊息。

現代汽車因安全帶爆炸風險召回Genesis車款

根據NHTSA的報告，現代汽車正在召回65,517輛Genesis SUV 和轎車，因為這些車的預縮式安全帶零件可能爆炸。

NHTSA的報告說，預縮式安全帶的過度加壓，可能導致它們在某些碰撞中爆炸；而爆炸時飛出的金屬碎片，對車內乘客將構成安全威脅。

受影響的車輛：

- 9,720輛 2021-2023 Genesis G80

- 940輛 2023-2023年 Genesis GV60

- 21,917輛 2022-2023 Genesis GV70

- 32,940輛 2020-2023 Genesis GV80

現代汽車告訴NHTSA，預計將於4月17日通知車主進行召回。車主在現代汽車授權經銷商處可獲得免費維修。

賓士公司因潛在的ABS問題發布召回令

根據NHTSA的報告，賓士正在召回26116輛SUV，因為防刹車鎖定系統和電子穩定程式可能發生故障並增加碰撞的風險。

根據該報告，召回車輛的前束可能接觸到一個輔助的油冷卻器，並讓ABS和ESP可能受到影響。

受影響的車輛

- 11,018輛2019-2021年 賓士G550

- 15,098輛2019-2021年 賓士AMG G63

車主可望在4月18日前收到召回通知。根據NHTSA的報告，授權的賓士經銷商將提供免費的車軸線束更換或線束的保護套。

寶馬SUV因安全氣囊製造不當被召回

根據NHTSA的報告，大約有15,803輛寶馬SUV被召回，因為駕駛人的安全氣囊在生產過程中有問題。報告說，這些安全氣囊沒有按照既定的規格製造，在車輛碰撞時，無法依預定程序展開，安全堪虞。這次被召回的為一些最新混合動力和燃氣動力SUV。

受影響的車輛：

- 9,464輛 2022-2023年 寶馬iX xDrive40, iX xDrive50, iX M60

- 6,339輛2022-2023年 寶馬X1 xDrive28i

NHTSA的報告說，寶馬計畫在4月7日通知車主召回，提供免費的氣囊更換。