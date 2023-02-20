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鴻海在內科技製造商盼電動車帶動成長 分析師說有難度

編譯季晶晶／綜合外電
鴻海在內的科技製造商紛紛轉向電動車市場，以彌補消費電子產品持續放緩的影響。（歐新社）
鴻海在內的科技製造商紛紛轉向電動車市場，以彌補消費電子產品持續放緩的影響。（歐新社）

日經報導，晶片廠到產品組裝業者的科技製造商都轉向電動車市場，以彌補消費電子產品持續放緩的影響，但分析師認為恐不足以因應智慧手機和其他設備的低迷需求。

鴻海對整體經濟前景謹慎以對，但樂觀看待電動車產業，押注有助提振其毛利率，由2021年的略高於6%升至2025年的10%。

電動車也為中國智慧手機和電視螢幕製造商之一的華星光電開啟新市場。知情人士說，目前已是比亞迪供應商的華生光電今年起為歐洲車廠供貨顯示器。

iPhone組裝廠和碩和以及戴爾電腦代工廠仁寶，也都看好由汽車業務推動今年成長。

電動車比傳統汽車需要更多的半導體、電子系統和電源管理系統，為上述公司提供了滲透汽車供應鏈的獨特機會。產業人士說，今年下半年，消費電子產品的需求註定低迷，唯一可能有出路的是電動車。特斯拉最近在多國降價以刺激需求，供應商額手稱慶。

但分析師警告，利率走高而通膨居高不下，主要國家的生活成本危機削弱消費者購買力，各家公司可能對汽車產業期望過高。特斯拉的降價也可以解讀為市場疲軟跡象。

集邦科技的顯示器分析師Boyce Fan表示，每家技術供應商都押注汽車業，但這種熱潮可能導致市場過度擁擠，競爭分外劇烈。

Isaiah Research資深分析師Eddie Han也對整體車市健康狀況存疑。他說，電動車今年不會有指數級增長。今年對科技供應鏈來說會是艱難的一年，雖然人人都說下半年市場會反彈，「但沒人真正知道」。

電動車 汽車 分析師

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