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愈來愈多人拖欠汽車貸款 近1成人欠款逾30天

編譯盧炯燊／綜合19日電
近年車價飆漲，愈來愈多人拖欠汽車貸款，尤以信用評分較低者居多。(美聯社)
近年車價飆漲，愈來愈多人拖欠汽車貸款，尤以信用評分較低者居多。(美聯社)

美國經濟穩步改善，失業率處於超低水平，然而愈來愈多人拖欠汽車貸款，尤以信用評分較低者居多。

根據穆迪分析(Moody's Analytics)的分析，截至去年底，信用評分較低的人，有9.3%拖欠汽車貸款長達30天或更長時間，這是自2010年以來的最高比率。

在過去三年新冠疫情流行期間，不少人不用外出減省支出而有了額外的儲蓄，然而高通膨卻蠶食這些儲蓄；加上近兩年來車輛短缺，價格飆漲。 許多人此時貸款買車，一旦遇到困難，根本沒有餘力還款。

分析指出，償還汽車貸款壓力，現在主要集中在信用評分低於660分的一群，若是如經濟專家所說的那樣，經濟陷入衰退的話，這種壓力將會擴散，更多人會發現自己無法跟上背負的各項債務。

根據曼瀚二手車價值指數(Manheim Used Vehicle Value Index)，二手車價格在2021年上半年經濟榮景時上漲 47%，但2022年下跌15%。因此在2021年汽車價格頂峰時貸款購入二手車的人，拖欠的貸款額遠超車輛的市場價值，換言之他們的損失更大。

根據聯準會的調查，近五分之一銀行在2021年上半年放寬了對汽車貸款申請人的信貸標準，到了下半年仍有超過十分之一的銀行這樣做，許多信用評分較低的人也可獲得貸款。

高盛(Goldman Sachs)分析師納什(Ryan Nash)指出，這個情況大大降低了信貸的準確性。一旦這些低評分的貸款人遇上失業、遭解雇等情況時就無法依期還款。

Cox Automotive根據違約率估計，2022年因無法還款而遭拖回汽車的人數，大幅增加了11%。

汽車被拖走的的人，若要取回汽車的話，除了支付貸款外，還要繳付拖車費，這無形中是雙重支出。

紐約卡多佐法學院(Cardozo School of Law)專門研究消費模式的教授富希(Pamela Foohey)指出，一些處於財務困境的家庭，可能已到了難以支付汽車貸款及其他一切的地步，不得不做出一些非常艱難的決定，例如放棄汽車。

貸款 汽車 二手車

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