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買二手車這樣避稅 當心罰款又坐牢 綠卡入籍都受影響

隔夜牛排重新加熱 掌握技巧依然可以多汁美味

買二手車以「禮物」來避稅 除了罰款還有刑責

記者劉子為╱洛杉磯報導
買賣二手車以送禮的形式進行，從而躲避銷售稅，偷稅漏稅的後果在美國十分嚴重，參與的買賣雙方輕則罰款，重則面臨刑事起訴。取自pexels
買賣二手車以送禮的形式進行，從而躲避銷售稅，偷稅漏稅的後果在美國十分嚴重，參與的買賣雙方輕則罰款，重則面臨刑事起訴。取自pexels

在美國買賣二手車時，常會看到或聽到「能gift嗎」、「走gift」等說法，所謂「gift」即將車子作為禮物贈予他人。但在二手車交易中，「gift」不代表真的贈送，而是將買賣以送禮的形式進行，從而躲避銷售稅。偷稅漏稅的後果在美國十分嚴重，參與的買賣雙方輕則罰款，重則面臨刑事起訴，切勿為貪圖小利而自毀前程。

在洛杉磯留學的小文近日打算買輛二手車，因為預算有限，她想找私人購買，以省去仲介費。在網路上搜索資訊時，小文留意到很多賣家會在售賣資訊中注明「可gift」，開始他還不知道什麼意思，經調查後明白作為禮物交易可以規避銷售稅。為了省錢，小文和賣家商議後，決定用1萬5000元現金成交，但會在填寫過戶文檔時勾選「gift」，表明車輛是作為禮物贈予，並注明禮物價值1萬元。根據加州稅法規定，每人每年不用報稅的禮物額度為1萬7000元，因此許多人用贈禮形式交易二手車時，傾向把禮物價格寫低，以減少被查稅風險。就在小文決定付款前夕，同學小李用身邊的真實案例勸他三思。

小李指出，通過「gift」交易避稅一旦被查出來，後果非常嚴重。小李有朋友曾因為以禮物形式買二手車，在交易過後兩年突然被國稅局傳喚，因查出該交易不是禮物贈與。小李的朋友出於義氣，拒絕透露賣車方的資訊，最後上繳5萬元的罰款。除罰款外，小李朋友的學生簽證（F1）也被撤回，不過沒有牢獄之災。

網路上也有類似案例，指倘若將車作為禮物贈與非直系親屬，很容易被車管所（DMV）標紅進行審核。除「gift」避稅，也有人在過戶文檔上故意寫低價格，以減少要交的稅款。如果報價嚴重低於車輛的市場價，也很容易被查。註冊會計師Stella Gong表示，此類偷稅漏稅行為一旦被發現，除了罰款，還嚴重影響信用和前途，對非美國公民而言，犯罪紀錄會阻礙未來辦理綠卡和入籍。

根據加州稅局（ California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA)，加州目前買賣車輛的州銷售稅為7.25%。

不過，也有網友透露「gift」通常沒有問題，該網友曾以贈禮形式賣車給兩個人，他也用同樣方式買過車，只要用現金交易，尤其如果用人民幣交易，是很難被查到。在該網友的發言下，許多人仍表示不支持，勸他不要為貪圖小利而以身試法。

二手車 加州 學生簽證 預算 綠卡

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