去年銷量跌逾5%也無妨 BMW再度稱霸全球豪車銷售榜

BMW在2022年於全球共交付2,100,692輛，雖然與2021年相比衰退了5.1%，但BMW最終仍舊奪得豪華品牌銷售冠軍且達成二連霸。 取自BMW網站

2021年達到品牌史上最高銷量的BMW，受到尚未解決的車用晶片 短缺，再加上去年2月底爆發的俄烏戰爭，以及大陸因應新冠肺炎疫情 而鎖城等種種外部因素，使得前一年的銷售氣勢並未延續到2022年，最終BMW Group集團在去年的總交付數量下滑了4.8%。

BMW Group日前公布2022年銷量報告，整個集團去年合計售出2,399,636輛，占最大宗銷量的BMW與2021年相比衰退了5.1%，但最後仍是以突破210萬輛、共2,100,692輛的表現畫下句點。儘管2022年銷量有所下滑，BMW則是將原因歸咎於前6個月生產與銷售狀況皆不盡理想，這家德系豪華品牌在去年1月至6月的銷量大幅下降了13.7%，所幸下半年銷售情況漸趨理想，讓2022年銷量因而突破了210萬輛。

即便BMW年銷量下滑超過5%，但BMW去年仍舊超越了賣不到210萬輛的德國三芒星Mercedes-Benz，再度稱霸了全球豪華品牌銷售市場。另外，BMW電動車 系 (純電+PHEV) 在去年的銷售表現也相當強勁，在i4、iX步入穩定的銷售步伐後，再加上全新iX1、i7的助益下，BMW電動車型在2022年共交付了372,956輛，與前一年同期相比大增了35.6%！而原廠更預告了將於今年底前帶來品牌前所未有的全新i5純電房車。

提到了電動車，BMW Group的電動車系在去年共交付了433,795輛，與2021年相比增長了32.1%，而若是單看純電車型，2022年則是售出了215,755輛，相比2021年的成績更是有著107.7%的大躍進！鑑於純電車需求日益上漲，BMW Group亦訂下2023年純電車銷售量將占總數15%的目標。

另外，在2022年適逢50周年慶的BMW M GmbH性能車系，同樣也達到了銷售歷史新高紀錄，BMW M系列在去年共交付了177,257輛，與前一年相比又成長了8.4%，而最暢銷的車型更是由隸屬於M Performance階級的全新i4 M50拿下，對於積極拓展純電性能領域的BMW而言，無疑是個碩大的鼓舞。

純電MINI Cooper SE年銷售佔了品牌在2022年總銷量的14.9%。取自BMW網站

至於BMW Group另外兩大品牌MINI與Rolls-Royce，在去年分別交付了292,923輛、6,021輛，其中，Rolls-Royce更是達成品牌在創廠118年後，年銷量首度突破6,000台的里程碑！此外，儘管MINI銷量小幅下滑3%，但純電MINI Cooper SE達到43,744輛的銷售數字不僅為品牌去年最賣車款，更佔了MINI在2022年總銷量的14.9%。

地區銷售部分，BMW與MINI去年不論是在歐洲、亞洲亦或是美洲的銷量皆有所下滑，但值得注意的是，三大洲在2022年第4季銷量全部有所回升，尤其歐洲與亞洲市場更是在去年最後3個月大量交車，讓BMW與MINI於第4季銷量都有著雙位數增長的表現。順帶一提，除了Rolls-Royce與BMW M GmbH在2022年締造歷史新篇章，BMW Group更於去年底前交付了集團第50萬輛的純電動車寫下新猶。