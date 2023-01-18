2023年全球汽車市場 專家預測銷量增加但仍有隱憂

中國新能源汽車龍頭比亞迪。（新華社）

過去三年，全球汽車 銷售面臨多項挑戰。 首先是新冠肺炎疫情的大流行和各國開始祭出封鎖邊境措施。然後晶片短缺加上因為停工而產生的供應鏈問題也大大影響汽車生產排定，2022 年俄羅斯入侵烏克蘭使得汽車業又遭遇到艱難的挑戰。根據外媒motor1.com指出，新的一年，由於全球持續的地緣政治緊張局勢和通貨膨脹，汽車行業將迎來又一個複雜的12個月。

根據Jato Dynamics的分析師Juan Felipe Munoz研究和預測，全球乘用車、輕型商用車和皮卡在成熟市場的銷量有望保持穩定。在發展中國家，結果可能喜憂參半。2022年，全球汽車銷量預計約為7940萬輛，比2021年減少1.9%。2023 年，根據各種假設，預計銷量將在7900至8100萬輛之間。

受晶片荒影響，交車依然是大問題。（路透）

積極的預測主要是由於中國和印度 這兩個分別名列世界第一和第四大的新車市場註冊量預計會增加。在中國，隨著供應量的增加以及最近經濟的重新開放，對電動汽車的大力推動預計將使銷量增長8%，並讓整體市場在今年年底增長12%。

印度將加速增長，並向世界第三大市場日本靠攏。隨著政府繼續推進經濟改革和大部分人口進入中產階級，預計汽車市場將繼續擴大。印度汽車市場已經獲得了大量中國投資，更多中國製造的汽車品牌即將問世。

印度汽車銷量呈現穩定上升的情況。（路透）

一些成熟市場的情況並不樂觀。 由於美國和歐洲的通貨膨脹問題持續存在，銷售額預計將保持平穩或增長很小的百分比。在美國，銷量預計不會超過1400萬台。儘管需求對新推出的電動汽車反應積極，但大多數消費者仍不願從內燃機汽車轉向電動汽車。

特斯拉電動車去年新車總產能突破135萬輛。（取材自Tesla網頁）

歐洲方面，經濟形勢、烏克蘭戰事、汽車價格上漲等因素仍存在不確定性。到2023年底，預計增長率不會超過 3%。儘管部分受到公共激勵措施和更具競爭力的優惠推動，電動汽車蓬勃發展，但消費者發現越來越難以買得起更昂貴的汽車。

俄羅斯將因為戰爭而持續影響經濟發展，汽車市場則在國際品牌紛紛退出後，受到明顯影響，2022年的汽車銷量與2021年相比下降了65%。2023 年，預計銷量將繼續下降，但降幅將在10%至15%之間，而今年預計將是中國汽車入侵莫斯科及其周邊地區的一年。