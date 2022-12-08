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美二手車價格直落 從休旅車到豪車上月都下跌超過一成

編譯林奇賢／綜合外電
美國二手車線上經銷商Carvana陷入困境，雪上加霜的是，債權人開始進逼、分析師也看衰該公司股價。（歐新社）
美國二手車線上經銷商Carvana陷入困境，雪上加霜的是，債權人開始進逼、分析師也看衰該公司股價。（歐新社）

最新數據顯示，美國11月二手車價格續降，因經濟趨緩、庫存增加持續對租車業者和汽車零售商帶來壓力。美國二手車線上經銷商Carvana因而陷入困境，雪上加霜的是，債權人開始進逼、分析師也看衰該公司股價。

彭博資訊報導，根據追蹤美國二手車價格走勢的「Manheim二手車價格指數」，11月二手車價格比一年前下降14.2%，未經調整則滑落12.4%。如今該指數降至去年8月以來的最低水準，同時美國11月二手車銷售也減少10%。

Manheim表示，在這些二手車中，運動休旅車（SUV）上月價格下跌16.4%，是跌幅最大的車型，豪車上月價格下跌15.6%，中型車下跌14.4%，皮卡車下跌11.9%。

在聯準會（Fed）調高利率來馴服40年來最高的通膨率之際，二手車價格跌跌不休。在新冠疫情大流行初期，新車和二手車的價格一度飆漲，原因是晶片短缺、遭遇供應鏈瓶頸。但隨著這些情況緩解，庫存開始增加，尤其是二手車，拖累車價大幅降低，也讓租車業者、Carvana、CarMax等汽車經銷商的獲利銳減。

二手車價格暴跌、加上快速燒錢危及公司未來償付能力，據悉已迫使Carvana就如何管理債務負擔一事，向律師和投資銀行尋求意見。

知情人士透露，Carvana最大的債權人，像是阿波羅全球管理公司、PIMCO等公司，已簽署一項協議，在與Carvana的債務談判中，形成統一戰線。這是防止債權人在債務重整時引發糾紛的一種方式。

Wedbush分析師Seth Basham隨即看衰Carvana，「在破產的情況下，如此發展代表債務重整的可能性提高，恐讓該公司股票變得一文不值」，並將Carvana股票評級下調至表現不佳、目標價調降至1美元。Carvana 7日股價崩跌43%，創該公司史上最大單日跌幅，盤中還出現多次暫停交易。

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