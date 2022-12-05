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BMW 2023年式車款傳將在美全面漲價 漲幅高達3.7%

記者趙駿宏／即時報導
2023年BMW將在美國全面漲價。（取材自BMW）
2023年BMW將在美國全面漲價。（取材自BMW）

據媒體報導，2023年BMW將在美國市場漲價，各種車型的價格將漲至少1.2%，某些車型的價格將高達近4%。

一位匿名的BMW消息人士在i4 Talk論壇上分享一段貼文，指出價格上漲是由飆升的通貨膨脹率所導致，2023年式的車款即將漲價，部分車款的價格變動似乎將於 2023年1月生效，而其他價格變動將於2023年3月實施。

美規BMW車款的價格變動似乎將於2023年1月或是3月生效。（取材自BMW）
美規BMW車款的價格變動似乎將於2023年1月或是3月生效。（取材自BMW）

美規BMW這一波漲價從2系列車型開始，包括228i Gran Coupe、228i xDrive Gran Coupe、230i Coupe 和230i xDrive Coupe，它們的價格將分別上漲 1200 美元、1200 美元、800美元和800美元。

BMW 2系列車型最高上漲1200美元。（取材自BMW）
BMW 2系列車型最高上漲1200美元。（取材自BMW）

i4 Talk論壇上貼出的表格還顯示，X1、X3 和 X4 的價格將全部上漲500美元，X3 M和X4 M的價格將上漲1500美元。同時，3系列的價格也將上漲。漲幅最高的車型是330e sDrive，漲價後為44900 美元，漲幅為3.7%。M3 Competition和M3 Competition xDrive 的價格將分別上漲1900美元和1800美元。

BMW X1、X3 和 X4 的價格將全部上漲500美元。（取材自BMW）
BMW X1、X3 和 X4 的價格將全部上漲500美元。（取材自BMW）

至於5系列車型的價格將平均上漲約 2.0-2.1%，其中 530e、530e xDrive、530i 和 530i xDrive的價格均上漲1200美元。540i和540i xDrive的價格都將上漲1300美元，BMW M550i xDrive的價格也上漲1600美元，M5 Competition的漲幅為2000美元，起始售價也來到10萬9900美元。

而i4、740i 和 760i xDrive的售價也有所提高，其中760i xDrive的漲幅是所有 BMW車型中最高的，高達2800 美元。

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