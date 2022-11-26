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下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場

編譯盧炯燊／綜合26日電
在中國產製的電動車「極星」已進人美國的電動車消費市場。(路透)
在中國產製的電動車「極星」已進人美國的電動車消費市場。(路透)

你有興趣購買中國製電動車嗎？

中國製造「極星」(Polestar)電動車已經進入美國市場，有消費購買時也不知道這個陌生品牌電動車是在中國製造，售價約6萬5000元。

瑞典Volvo獨立出來成為電動車品牌的Polestar，早在2017年推出首款Polestar 1油電混合動力車，現時在美國推出的是純電動車Polestar 2。它沒有廣泛宣傳是在中國製造，但它進入美國市場是一個標誌，表明中國目標是指向美國這個汽車大國。

在汽油時代，中國汽車只是世界的二線，儘管是汽車零部件出口大國，但在成品車方面始終落後於人。但電動時代的到來，給了中國一個機會，因為電動車的零部件較傳統汽油車為少及容易生產，加上全球環保的趨勢，因而取得「彎道超車」的優勢。

中國製造商早在西方競爭對手醒覺之前，就開始提高電動車產量，使他們在製造效率方面具有明顯優勢。

中國多個品牌的電動車已占據國內電動車的最大份額，現在出現在海外市場，對傳統汽車製造商構成新的競爭。在剛結束的G20峰會，836輛官方用車是使用中、日、韓製電動車，而中國上汽通用五菱電動車就占了300輛。

Polestar的高管及設計師均在瑞典工作，主要車型Polestar 2在中國生產，該廠還生產Volvo電動車。該公司表示今年有望向27個國家及地區的客戶交付5萬輛Polestar，是2021年交付量的兩倍。首席執行官恩根拉什(Thomas Ingenlath)明言，在全球推出Polestar是現實，而不是願望。

在美國，Polestar相對占份額較小，今年首9個月售出約6900輛，同期福特售出2.8萬輛電動車，特斯拉售出28萬輛。

儘管美國一些消費者不知道或不太關心汽車在哪裡生產，但分析指出，中國與美國貿易緊張關係的加劇，對中國的負面情緒也可能會影響銷售。

中國與美國及西方下一個貿易戰戰場，有可能圍繞電動車展開。美國已將中國電動車排除在「通貨膨脹法案」的聯邦補貼之外；即將來美訪問的法國總統馬克宏在巴黎車展前夕，敦促歐洲消費者購買歐盟製造的汽車。

在中國產製的電動車「極星」已進人美國的電動車消費市場。(路透)
在中國產製的電動車「極星」已進人美國的電動車消費市場。(路透)

電動車 汽車 瑞典

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