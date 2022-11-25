輝能越南合作夥伴VinFast 出貨首批電動車給美國客戶

VinFast在25日表示，已出貨首批的999輛汽車到美國加州。（路透）

與台灣輝能科技合作的越南電動車 製造商VinFast，25日表示已出貨首批的999輛汽車 到美國加州，象徵母公司Vingroup五年前設定要進軍高階製造業務、打造美歐市場的汽車重鎮目標後，達成重要里程碑。

VinFast說，這些汽車預料將在12月底前交付到客戶手上。VinFast執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）說，部分出貨到美國的VF 8電動車，會交付給美國電動車訂閱服務商Autonomy，但多數將交付給下訂的零售買家。VinFast主管說，「999」是特別挑過的，因為這個數字在越南很吉利。

黎氏秋水表示，VinFast預估將約在明年1月出貨第二批電動車到美國。VinFast的聲明說，已收到6.5萬輛VF 8與VF 9的訂單。

VinFast正在北卡羅萊納州興建電動車工廠，仍待當地官員的最終批准。這項計畫的進度已比VinFast的最初目標落後好幾個月，首批出貨的電動車數量也少於原先設定、越南海防廠要在12月前出貨多達5,000輛的目標。

黎氏秋水說，預期北卡羅萊納州工廠將從2024年7月開始生產，這些汽車也將符合美國通膨削減法（IRA）的獎勵條件。美國通膨削減法要求，汽車製造商在電動車電池使用的關鍵原料，到2024年時要有50%來自北美或美國盟邦，2026年底時再提高到80%。

多數汽車製造商都認為這些目標不切實際，目前還不清楚VinFast要如何滿足這些原料來源比率要求。

黎氏秋水表示，通膨削減法讓大家都感到意外，但對VinFast美國策略的影響不大，「只要我們開始在美國製造汽車，我們的客戶將符合稅務誘因資格」。VinFast預期到2026年時，年銷量將達7.5萬輛。

彭博資訊之前報導，VinFast正在考慮最快明年1月在美國首次公開發行股票（IPO）。該公司7月說，已和銀行業者簽署協議，要籌資至少40億美元，幫助擴張美國事業。