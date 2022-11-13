電動車打入美市場新車主流 但有個令人沮喪的大問題

電動車開始成為新車主流。（Getty Images）

紐約時報 報導，首批買電動車 的往往是有環保意識、愛好新技術的有錢人，第二波則是像社區大學圖書館員格倫姆（Russell Grooms）這樣的人，選擇電動車是為了省錢。

格倫姆去年買了一輛電池驅動的日產Leaf，經政府補助後，他的花費大約是2萬美元。已婚、女兒5歲大的格倫姆說：「我沒有5萬到6萬美元的可支配收入，可以為了環保砸在一輛車上。一切都歸結於數字。」他估計自己每年可省下1200美元的汽油費，目前為止還沒有在維銷或保養上花到任何錢，他說，「這使得開銷更好預測」。

電動車繼稍早進到中國和歐洲的大眾市場後，在美國也打入主流了。

根據研究和諮詢業者Cox Automotive的資料，電動車現在是車市成長最快的部分，今年前9個月的銷售比2021年同期大增70%，同期間，傳統汽車 和卡車的銷售下降15%。雖然汽油驅動的汽車仍占新車市場的大多數，但電動車在今年前9個月的新車占比增至5.6%，幾乎是去年同期2.9%的兩倍。

如果汽車製造商能製造出更多電動車，成長還可能更強勁。許多車商有很長的等待名單，因晶片、電池和其他零部件短缺導致生產受限。

根據在紐約時報網站回應電動車報導的3000多名受訪者，除氣候變遷的憂慮外，較低的成本也是購買電動車的強大吸引力，開電動車通常比汽油車便宜。而如果以屋頂太陽能電池板為能源給電動車充電，還可能省下更多油費。

但電動車最令人感到挫折的地方是，長途旅行找不到快速便捷的充電站。就美國而言，遠離沿海大城市後，充電站很少，例如北達科他州只有19個快速充電站。

住俄亥俄州哥倫布市的密里根（Ruth Milligan）8月與丈夫載女兒向西到密西根州立大學報到。她事先查詢充電站並做好計畫，但車上滿載使得耗電速度比她想像的快，上路不到兩小時就必須下高速公路，在一個人口4萬多人的城鎮Findlay找充電站。

那裡有四座充電站，一個位於上了鎖的閘門後方；一個位於豐田經銷站，不提供她的福斯電動車充電；第三個是特斯拉電動車專用；第四個最近才裝，尚未啟動。她們一家後來在旅館住了一夜，隔天租廂型車完成這趟旅程。