車貸拖欠率攀升 愈來愈多美國人正努力償還汽車貸款

美國借貸成本攀升，車貸負擔變重，車主愈來愈難以為車輛還款。圖為加州一車商銷售的二手車。(Getty Images)

別看美國汽車 車價便宜，其實經過統計，拖欠至少60天的汽車貸款 比例在2022年第三季達到 1.65%。這是十多年來的最高拖欠率，這表明美國車主愈來愈難以為車輛還款。

汽車貸款拖欠率的上升與許多因素有關，包括聯準會升息、通膨上升。隨著所有產品價格的上漲，即使他們的收入沒有下降，但擁有車貸的車主現在可能比簽約時更難以償還貸款。

TransUnion高級副總裁Satyan Merchant在接受《CNBC》訪問時說道：「消費者仍然希望盡可能跟上世界趨勢，但支付汽車貸款的錢更少了，因為他們必須為雞蛋、牛奶和其他東西支付更多費用。」

受影響最大的消費者是次級貸款借款人，他們的信用評分較低，而且通常收入較低。拖欠率的突然上升也可能與疫情 期間設立的一些貸款住宿計畫的結束有關，這些計畫旨在幫助為在疫情期間可能失業的車主提供救濟。

Merchant還表示：「有這種影響，過去幾年可能發生的拖欠實際上只是被推遲，因為消費者不必付款。所以現在其中一些正在受到催款影響。」

此外，新車的價格一直很高。雖然車廠在疫情期間還是持續製造新車，但由於晶片和供應鏈問題，導致產量供不應求，因此價格上漲，並連帶影響中古車價格上漲，這些可能會給貸款買車的人增加壓力。

如果美國開始處於就業問題且失業率上升的情況，那麼消費者付不出汽車貸款的問題將會愈來愈多。