車貸拖欠率攀升 愈來愈多美國人正努力償還汽車貸款
別看美國汽車車價便宜，其實經過統計，拖欠至少60天的汽車貸款比例在2022年第三季達到 1.65%。這是十多年來的最高拖欠率，這表明美國車主愈來愈難以為車輛還款。
汽車貸款拖欠率的上升與許多因素有關，包括聯準會升息、通膨上升。隨著所有產品價格的上漲，即使他們的收入沒有下降，但擁有車貸的車主現在可能比簽約時更難以償還貸款。
TransUnion高級副總裁Satyan Merchant在接受《CNBC》訪問時說道：「消費者仍然希望盡可能跟上世界趨勢，但支付汽車貸款的錢更少了，因為他們必須為雞蛋、牛奶和其他東西支付更多費用。」
受影響最大的消費者是次級貸款借款人，他們的信用評分較低，而且通常收入較低。拖欠率的突然上升也可能與疫情期間設立的一些貸款住宿計畫的結束有關，這些計畫旨在幫助為在疫情期間可能失業的車主提供救濟。
Merchant還表示：「有這種影響，過去幾年可能發生的拖欠實際上只是被推遲，因為消費者不必付款。所以現在其中一些正在受到催款影響。」
此外，新車的價格一直很高。雖然車廠在疫情期間還是持續製造新車，但由於晶片和供應鏈問題，導致產量供不應求，因此價格上漲，並連帶影響中古車價格上漲，這些可能會給貸款買車的人增加壓力。
如果美國開始處於就業問題且失業率上升的情況，那麼消費者付不出汽車貸款的問題將會愈來愈多。
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